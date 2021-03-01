Милые, нежные, самые красивые!

…Такими мужская половина человечества привыкла видеть наших дорогих женщин. И соответственно к ним относиться. Но представительницы «слабого пола» давно доказали, что им по силам самые сложные профессии, которые по традиции принято считать «мужскими». Накануне 8 Марта мы решили рассказать о некоторых из них.

Войдет и в оперблок, и в красную зону

Профессия хирурга считается мужской, хотя в акушеры-гинекологи чаще идут женщины, но это несколько иная область. А вот общая хирургия — это больше мужская епархия. Многим людям сложно представить, что хрупкая женщина будет ампутировать ногу или собирать по частям пациента, попавшего в ДТП: тут и характер должен быть, и реакция, и даже просто сила. Однако представительницы прекрасного пола доказали, что обладают всем, чтобы быть успешными в этой области.

У Жени Лысовой проблем с выбором профессии в старших классах не было: мама — учитель русского языка и литературы, папа преподает основы безопасности жизнедеятельности, а сама девушка собиралась стать известной журналисткой — предпосылки были, она уже писала статьи в «Комсомольскую правду». Поэтому поступила на филологический.

Но на втором курсе, когда стали преподавать медицину, вдруг поняла, что филология — это не ее. И пошла поступать на медицинский факультет родного ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Сказать, как были шокированы таким поступком родители, это ничего не сказать. Мама до самого выпуска не могла свыкнуться с мыслью, что ее нежная девочка будет разбираться в болезнях, а не в стихах и прозе. Папа больше молчал, но тоже не очень был согласен с выбором дочки. А Женя их берегла, особо не рассказывала, что самое интересное в медицине — это хирургия.

Зато когда начала оперировать сама, то поняла, что живет не зря. Коллеги мужчины к ней относились без снисходительных усмешек, помогали, если требовалось. Но случалось, что и ей тоже выпадало помогать им: медицина — искусство коллегиальное. Были сложные случаи, приходилось и гнойные раны оперировать, и ноги ампутировать, и стоять у лапароскопической стойки, чтобы удалить воспалившийся желчный пузырь. Ночные дежурства забирали силы, но они же и давали их, когда смертельно больной пациент выздоравливал.

…Восемь лет стажа в операционной прервались неожиданно: случился ковид-19. И Жене вместе с коллегами пришлось переучиваться. Городской клинический центр по распоряжению Минздрава стал госпиталем для лечения новой коронавирусной инфекции. Да, она могла уйти, но решила, что пережить трудные времена должна вместе с коллективом в больнице, где ей было комфортно работать. И еще раз Евгения Игоревна убедилась, что самое интересное в медицине для нее — это работа в операционном блоке.

Родители давно уже забыли свои опасения, что дочке будет нелегко в статусе оперирующего хирурга, и гордятся ею. А Евгения Лысова лечит своих пациентов и ждет, когда можно будет опять вернуться в оперблок.

Алена Оленова

Боец по имени Татьяна

Спецназ УКОН «Гром» — это ударная сила российской наркополиции. Есть отряд специального назначения под таким громким названием и в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии.

Бойцы спецназа — ребята отважные, участники многих спецопераций по выявлению наркодилеров, пресечению каналов распространения «белой смерти». И когда узнаешь, что там служит Татьяна Шепилова, кстати, единственная здесь представительница «слабого пола», так и хочется сказать: «Круто!»

По словам Татьяны, старшего лейтенанта полиции, у нее юридическое образование, 14 лет работала сначала в милиции, потом в полиции. В спецназе уже три года. При поступлении на службу прошла подготовку и сдала все необходимые нормативы «на сто процентов». Это было несложно — Татьяна окончила училище олимпийского резерва в Чебоксарах. Была чемпионкой МВД по Чувашии по легкой атлетике, лыжным гонкам, служебному двоеборью — а это бег и стрельба из пистолета Макарова. Основная работа в отряде — бумажная, но бывает, ее привлекают к спецоперациям.

«Когда мне предложили пойти на службу в «Гром», согласилась, не раздумывая», — говорит Татьяна. Конечно, в семье вначале отнеслись к этому неоднозначно. Но Татьяна с детства упорная и целеустремленная, спортом серьезно занимается с 12 лет. Мама в те годы решила, что дочке это не нужно, но сама она была совершенно иного мнения.

«У нас в отряде все ребята — спортсмены, что очень важно при их нелегкой работе», — говорит Татьяна. А работа у спецназа, можно сказать, многопрофильная. В отряде есть «высотники», взрывотехники, снайперы и много других «узких» специалистов. Как приняла представительницу «слабого пола» мужская команда? Нормально. «Правда, в первый год службы шла «притирка» с обеих сторон. Иногда язык общения мужчин между собой не для женских ушей. Извинялись, если что, становились чуть «правильнее», улыбается Татьяна.

Кстати, и ее дочь Вероника, которой сейчас 10 лет, занимается гимнастикой. А как же иначе, если мама — сплошная мотивация для этого! Кроме того, они вместе в свободное время садятся на велосипеды, становятся на коньки, катаются на ватрушках. Татьяна уже третий год подряд выходит в отпуск зимой. Это время, когда можно спокойно, не думая о работе, использовать лыжную базу, готовиться к соревнованиям — Татьяна еще и кандидат в мастера спорта по биатлону. А что касается работы в спецназе — она надеется, что приносит людям пользу, ведь наркобизнес — один из самых опасных для общества видов преступной деятельности.

Людмила Смагина

В хоккей играют не только настоящие мужчины

У многих любителей спорта до сих пор существует стереотип, что хоккей — мужская игра. Но это далеко не так, и 22-летняя Евгения Фомина своим примером доказывает несостоятельность такого утверждения. Она не только играет в хоккей, но и тренирует женскую любительскую команду «Чебоксарские амазонки», а еще работает хоккейным арбитром.

Карьера Евгении как игрока началась в 2014 году — тогда она впервые увидела по телевизору турнир по женскому хоккею на Олимпиаде в Сочи и сразу загорелась желанием попробовать себя в этом виде спорта. На тот момент в республике не существовало женской команды по хоккею, и девушке приходилось тренироваться с мальчиками, которые были младше ее по возрасту.

А уже в 2016 году Евгения провела свои первые матчи в лиге женского хоккея за клуб «Форвард» (Казань). По ее признанию, родные сильно удивились ее выбору и не думали, что она в «игре для настоящих мужчин» задержится надолго. Но сейчас все опасения уже позади и близкие поддерживают девушку.

С ростом популярности этого вида спорта хоккеисток стало много, а вот женщина-тренер — пока штучный кадр. В 2017 году Евгения объявила о наборе в женскую команду— так и появился коллектив «Чебоксарские амазонки», который она сейчас возглавляет. Девушки занимаются на тренировках под руководством Евгении Фоминой, а на время игры она берет на себя не только роль наставника, но и игрока-капитана команды.

«У нас почти каждую тренировку есть упражнения, которые нравятся или не нравятся девушкам, — с улыбкой рассуждала о тренировочном процессе Евгения Фомина. — При этом каждое тренировочное занятие отличается друг от друга, упражнения редко повторяются». По признанию девушки, одно из самых важных качеств наставника — найти индивидуальный подход к каждому игроку.

А еще Евгения состоит во всероссийской коллегии судей Федерации хоккея России, и в свой первый сезон уже успела обслужить более 20 матчей первенства России в возрасте до 18 лет.

Николай Архипов

Спасибо вам, инструктор!..

Женщины за рулем автомобиля нынче не редкость. А вот в профессии инструктора по вождению их в столице Чувашии очень мало, и Анна Соснина в их числе.

Об этой профессии она даже не помышляла, работала сначала администратором в кафе, успела даже попробовать себя в качестве делопроизводителя в ГИБДД. Работать инструктором по вождению ее позвали знакомые сотрудники автошколы, после того как увидели ее за рулем. Сказали, что понравилось ее грамотное и толковое вождение.

А дальше все закрутилось: учеба, практические испытания, экзамены, и вот уже восемь лет как Анна Соснина — профессиональный автоинструктор и не видит свою жизнь без любимой профессии.

По словам автоледи, не меньше чем с профессией ей повезло и с семьей: близкие и родные с пониманием отнеслись к ее работе. А Анна в свою очередь выучила своих взрослых сыновей, и вот уже в семье автолюбителей практически все с правами. Львиную долю времени занимает любимая работа, но у нее всегда находится минутка, чтобы помочь родственникам с ремонтами, поработать на выходных в деревне или заняться накопившимися домашними делами. В свободные дни девушка предпочитает выбраться на автомобиле на природу, но даже за городом, в потоке автомашин Анну часто узнают ее бывшие ученики-водители…

Свою работу девушка не считает чем-то особенным и скромно признается, что ничем не отличается от преподавателей, скажем, техникума. Те же занятия, только не в аудитории, а за рулем, и вместо студентов — курсанты. Правда, проводить занятия приходится не в теплом помещении, а за рулем учебного автомобиля и на дороге, которая, как известно, непредсказуема.

Для своих учеников Анна не только грамотный автоинструктор, но и еще и хороший психолог. Вот и 63-летняя Светлана, сдавшая все экзамены с первого раза, до сих пор с теплом вспоминает ее уроки. А ведь из-за ехидства коллег, которые считали, что в ее возрасте незачем обучаться вождению, женщина одно время сильно расстроилась, отстала от группы и чуть не бросила учебу. Хотя у нее была машина мужа, который по состоянию здоровья уже не мог садиться за руль. Как призналась сама женщина, ей очень помог разговор по душам с инструктором и то, что Анна Соснина помогла наверстать упущенное в выходные дни.

Дарья Кузьмина

Пила и топор — это вам не маникюрный набор…

Вальщик леса — редкая и сложная профессия, уступающая по опасности разве что работе в шахтах. Не каждый мужчина может проработать с шестикилограммовой пилой несколько часов подряд. Поэтому чебоксарку Галину Климину (в девичестве Житову) по праву можно назвать одной из очень немногих женщин-лесорубов в России. Как уже писала «СЧ», хрупкая блондинка прославилась на всю страну участием в конкурсах по валке леса, где она мастерски обходила мужчин, занимая призовые места.

Мужские профессии всегда привлекали внимание активной девушки. Еще будучи ребенком, она помогала отцу-лесорубу рубить ветки и спиливать сухие деревья. Однако поначалу она выбрала для себя техническую специальность и проработала автослесарем около десяти лет. И лишь потом осознала, что хочет пойти по стопам отца и стать профессиональным лесорубом. Кроме того, если живешь в Заволжье и каждый день выезжаешь на бездорожье, пила — обязательный атрибут в багажнике. Постоянно приходится спиливать упавшие на дорогу деревья, чтобы расчистить себе путь.

«Возможно, за эту профессию и полюбил меня муж», — шутит Галина. Сейчас она в декретном отпуске и растит двоих детишек. Но чисто женскими делами не ограничивается: то ходовая часть на автомобиле сломается и нужно отремонтировать, то мужу помочь мотор перебрать. Параллельно получает заочное высшее образование по направлению «Информатика и вычислительная техника».

По ее словам, в профессии лесоруба мало иметь удостоверение — очень важно обладать математическим складом ума. Ведь при валке леса нужно просчитывать все наперед: под каким углом начать пилить, учесть направление ветра, с какой стороны у дерева больше веток, как лучше всего его уронить, чтобы оно не застряло между другими деревьями и не повредило молодые саженцы. Строго соблюдая при этом технику безопасности. Да и зарплата лесоруба зависит от кубатуры срубленного леса и сложности деревьев…

И хотя работа проходит на свежем воздухе, в свободное время девушка также ведет активный образ жизни, отдавая предпочтение пешему туризму, сплавам по реке на байдарках. А летом любит ходить в лес — по грибы да по ягоды.

За время работы в Чебоксарском лесничестве Галина не раз видела диких животных: то лиса подбежит в перерыве между валкой леса, то лось в период осеннего гона на шум пилы выйдет, то маленькие кабанчики закопошатся неподалеку. Встречала в лесу и медвежат, правда, старалась быстро уйти, пока бдительная мать-медведица не заметит.

…Материнство пока занимает все внимание Галины, но свою профессию она бросать не планирует, и уже в этом году будет представлять республику на всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века».

Дарья Кузьмина

Коллаж «СЧ»

Хирург, лесоруб, хоккейный тренер, офицер спецназа, инструктор по вождению — какие еще профессии осталось освоить женщинам?