В Чувашии отметили День российских студенческих отрядов

17 февраля в нашей стране отмечается День российских студенческих отрядов. В 2015 году этот праздник был утвержден указом Президента России Владимира Путина. По традиции, в этот день объявляется ежегодный официальный старт набора молодых людей в студенческие отряды. Отметили праздник и в Чувашии. В зрительном зале ДК ЧГУ вечером в среду слепило глаз от обилия зеленых и белых «бойцовок» — форменных курток стройотрядовцев.

Поздравить ребят приехал и Глава Чувашии Олег Николаев. «Студенческий отряд — это очень мощная сила и великолепная возможность для его участников пообщаться, расширить круг знакомств, овладеть новыми навыками, а самое главное — объединяя усилия, решать важные повседневные задачи», — сказал он.

В этом году Чувашскому отделению РСО исполняется 20 лет. За это время бойцами движения стали более 55 тысяч чувашских студентов. Сегодня в республике на базе образовательных организаций открыты 24 штаба студенческих трудовых отрядов. Существует семь основных направлений: это строительные отряды, отряды проводников, педагогические отряды, сельскохозяйственные, медицинские, сервисные и специализированные отряды. В работе каждого из них свои особенности и нюансы, но все эти направления объединяет одно — активность и огромный энтузиазм их бойцов.

«Студенческий отряд — это семья, — считает студент третьего курса Чебоксарского экономико-технологического колледжа Николай Тихомиров. — Это эмоции, воспоминания, дружба, это не купишь ни за какие деньги». Уже три года подряд Николай выезжает на работу с сервисным отрядом «Гольфстрим» и надеется сделать это в наступившем году.

«Для меня студенческие отряды — это намного больше, чем просто работа на лето, — делится Александра Киршева, студентка второго курса химико-фармацевтического факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова и, по совместительству, командир студенческого педагогического отряда «Воздух». — Это активная студенческая жизнь, участие в мероприятиях, новые знакомства. Это огромные возможности не только заработать, но и ярко и активно провести время».

«Студотряд — это возможность найти людей, которые будут рядом с тобой очень долгое время, получить много энергии на весь следующий год. Это очень сильно зажигает тебя», — считает студентка ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Анастасия Симинова.

В рамках торжественного мероприятия Олег Николаев вручил нескольким активистам регионального движения свидетельства о назначении стипендии Главы Чувашской Республики. А заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Николай Жуков вручил штабам студенческих трудовых отрядов республики благодарственные письма министерства «За вклад в развитие движения студенческих трудовых отрядов Чувашской Республики, высокие годовые показатели по итогам целины 2020 года» (целиной на сленге студенческих отрядов называют трудовую смену). Поздравила ребят и вручила отличившимся бойцам почетные нагрудные знаки также директор Центра молодежных инициатив Минобразования Чувашии Юлия Аланова.

В прямом эфире из Центрального штаба в Москве ребят поздравил командир молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев.

После официальной части состоялся розыгрыш призов — многие участники встречи стали обладателями свитшотов, шапок с bluetooth-наушниками, термосов, кружек, портативных аккумуляторов и других полезных вещей. А завершилась она традиционными песнями под гитару, которые бойцы студенческих отрядов пели хором, встав в круг.