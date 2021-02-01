Шла дивизия вперед…

Пожалуй, среди воинских частей, формирование которых велось и на территории Чувашии, 147-я стрелковая дивизия — единственная, двое из семи командиров которой за свои действия по управлению войсками были преданы суду военного трибунала. И оба — в звании генерал-майора. О судьбе этой дивизии в средствах массовой информации Чувашии еще не опубликовано ни слова, наша рубрика сегодня впервые рассказывает о ней.

Начало истории

Первое формирование 147-й стрелковой дивизии состоялось 28 августа 1939 г. в городе Лубны Полтавской области на основе 104-го стрелкового полка 25-й Чапаевской дивизии. Весной следующего года дивизия была переведена в города Александрия и Кривой Рог Одесского военного округа, где и узнала о начале Великой Отечественной войны. Дивизия была спешно пополнена личным составом и переброшена под Киев.

Явная ее недоукомплектованность не способствовала результативности боевых действий: дивизия попала в окружение, при его прорыве понесла большие потери. Но в считанные дни оправилась от удара и героически защищала Киев с юга, а после 10 сентября 1941 года — с севера в районе г. Остер (где находилась могила чувашского поэта Михаила Сеспеля) и лишь по приказу командования оставила рубежи обороны. Как и большинство частей Юго-Западного фронта, попавших в Киевский котел, 147-ю стрелковую дивизию ждала незавидная судьба, — мало кому удалось вырваться к своим.

Шумерля — вторая родина

В декабре 1941 года, после того как со станции Шумерля убыли на фронт 73-я кавалерийская и 354-я стрелковая дивизии 26-й резервной армии, в Шумерле и окрестностях началось второе формирование 147-й стрелковой дивизии под командованием полковника Ивана Ковригина (по другим данным, он прибыл в дивизию позже, в Кукморе). Первоначально дивизия формировалась под номером 426.

17 декабря 1941 г. исполком Шумерлинского районного совета депутатов трудящихся и бюро райкома ВКП(б) постановили:

«О размещении стрелковой дивизии № 426.

Исполком райсовета и бюро райкома ВКП(б) постановляют:

Размещение стрелковой дивизии на территории Шумерлинского района и в гор. Шумерля возможно, но при условии:

1/ Вывода из города двух батальонов 16-й саперной бригады в селения: Торханы с занятием помещения клуба, сельсовета и правления колхоза и Б. Алгаши — колхозного клуба.

2/ Освобождение школы № 3, которая занята под общежитие бойцов 17-го склада ВВС, размещая их по частным квартирам.

При этих условиях создается возможность передать в распоряжение дивизии помещение клуба «Большевик» и школы № 3.

Размещение бойцов проводить в землянках, выстроенных 354-й дивизией на территории города Шумерля и Мыслец, но при условии их капитального ремонта.

Создание пищеблоков возможно для работников штаба и обслуживающего персонала при условии закрытия столовой Торга 1.

Снабжение хлебом возможно, но требуется участие дивизии своими полевыми хлебопекарнями.

Для размещения транспорта считать возможным предоставить сараи кирпичного завода и помещение бывшего летнего театра».

Но этот документ пока не подтверждает само фактическое размещение личного состава дивизии в Шумерле, а лишь показывает начало работы по определению ее дислокации. Еще предстоит выявить архивные документы о фактическом размещении в Шумерле 426-й стрелковой дивизии или в обоснованном отказе в этом.

В начале января 1942 г. формирование дивизии было переведено на станцию Кукмор на стыке Татарской и Удмуртской АССР. Возможно, это было связано с отсутствием в районе Шумерли необходимого казарменного фонда для размещения личного состава. В других удобных для этого городах уже формировались другие дивизии — 139-я (Чебоксарский район), 140-я (Канаш), 141-я (Алатырь). Перевод формирования из Шумерли в Кукмор, возможно, был связан и с необходимостью использования приписного состава этих двух республик. Там же, в Кукморе, 426-я дивизия была переименована в 147-ю стрелковую дивизию.

Доказательством того, что 147-я дивизия является правопреемницей 426-й, является и то, что обе дивизии обслуживала одна и та же станция полевой почты — № 1719.

17 апреля 1942 года дивизия была переведена в город Ковров Владимирской области, где находилось производство стрелкового вооружения и, соответственно, его склады. В Коврове полки дивизии получили предусмотренное по штату вооружение и боеприпасы к нему и до отправки на фронт 25 мая продолжали боевую подготовку.

25 мая по железной дороге 147сд направлена в действующую армию и в начале июня выгрузилась на станции Ляпичево, войдя в состав 62-й резервной армии Юго-Западного, а затем Сталинградского фронтов. 12 июля 1942 года дивизия наконец-то получила боевой приказ — занять оборону в районе станции Суровикино на фронте длиной в 12 км.

А кто комдив?

В период формирования 147-й дивизии Ивану Владимировичу Ковригину было 42 года, но за плечами у полковника уже серьезный боевой опыт, подкрепленный правительственной наградой. Шутка ли — вступил в Красную Армию еще 5 мая 1919 г. «Проявил твердость и решительность в управлении боем частей дивизии, умение в разработке оперативных документов» — с такой высокой оценкой полковника Ковригина при представлении его 31 декабре 1941 г. к ордену Красной Звезды согласился командующий 50-й армией генерал-лейтенант Болдин.

Будучи начальником штаба 413-й стрелковой дивизии, полковник Ковригин обеспечил успех ряда боевых операций. 2 и 5 декабря 1941 г. на Тульском направлении в результате разработанной им операции в селе Колодезная был разгромлен 5-й батальон вражеского полка «Великая Германия», уничтожено более 300 солдат и офицеров противника, 59 автомашин, 116 мотоциклов, 3 орудия, 2 танка.

Ковригин был горьковчанин, из Богородского района, но семья к этому времени жила в городе Чердынь Молотовской области (ныне Пермский край). К началу боевых действий 147-й дивизии полковник Ковригин был назначен начальником ее штаба. Ему посчастливилось выйти живым из окружения на правом берегу реки Дон. Потребность в кадрах была величайшая, и уже 17 августа 1942 г. Ковригин назначается на должность начальника штаба 196-й стрелковой дивизии. Но повоевать ему пришлось недолго — 1 октября 1942 г. Иван Владимирович был убит в одном из боев под Сталинградом. Сегодня его прах покоится в братской могиле мемориала поселка Эльтон Палласовского района Волгоградской области. Был ли полковник в Шумерле или принял дивизию лишь в Кукморе, еще предстоит уточнить.

Впрочем, возможно, формирование дивизии было поручено полковому комиссару Кузьме Ивановичу Котову, назначенному 11 декабря 1941 г. военным комиссаром 426-й стрелковой дивизии. Он к этому времени имел более 7 лет выслуги, опыт службы военкомом полка. 27 января 1942 г. полковой комиссар Котов стал военкомом 147-й стрелковой дивизии и испытал все выпавшие на ее долю трудности. Военком Котов погиб в бою (в донесении о безвозвратных потерях управления дивизии от 10.08.1942 г. — пропал без вести) до 10 августа 1942 г. Интересно, что военком Котов — уроженец пос. Кукмор Татарской АССР, где и прошло основное формирование дивизии.

Жаркое лето 1942-го

147-я стрелковая дивизия прибыла на фронт в Сталинградскую область в катастрофические дни лета 1942 года. 600-й стрелковый полк «вступил в бой 9 июня под Морозовском с частями 44-й немецкой пехотной дивизии. В силу превосходящих сил противника передовой отряд дивизии с боем отошел на исходное положение в район Суровикино… В районе Суровикино дивизия вела упорные оборонительные бои с превосходящими силами противника до 9 августа.

9 августа дивизия получила приказ на отход, но в силу того, что 5 августа она была полностью окружена — отход вынуждена была совершать в жестоких боях, прорывая закрепившиеся войска противника на протяжении 57 км /до р. Дон/. 147 сд при выходе из окружения понесла большие потери, лишь незначительная часть личного состава с 16 по 19 августа вышла из окружения и сосредоточилась в районе Грачи». Это из документов 1942 года…

Из 9575 человек личного состава 13 августа из окружения вырвались лишь 27 — командир дивизии генерал-майор Александр Алексеевич Вольхин, офицеры его штаба и охраны и прибившиеся к группе бойцы. К 20 августа число всех прорвавшихся из окружения бойцов и командиров дошло до 171, что составило 1,78% попавшего в окружение личного состава дивизии. Это была катастрофа! Комдив Вольхин был отстранен от должности и приговорен к высшей мере наказания — к расстрелу (приговор заменен на 10 лет исправительно-трудового лагеря с отбыванием в действующей в армии, понижен до майора).

Мы должны помнить, что все это произошло в дни, когда на передовой советских фронтов зачитывался приказ И.В. Сталина № 227 от 28.07.1942 г. «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций», вошедший в историю под названием «Ни шагу назад!» А 16 августа был принят еще один приказ — «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия». Его номер тоже остался в истории — № 270. Именно трагические события второй половины лета 1942 года, когда рассыпалась наша оборона и советские войска отступали к Сталинграду и Кавказу, вынудили руководство страны принять эти крайне жесткие приказы. 22 августа 147-я стрелковая дивизия была отведена на доукомплектовывание, а потом и выведена из состава 62-й армии.

Высота 117

Когда едешь на автомашине на юг через Волгоград, непременно после Дона проезжаешь город Суровикино. Увы, не каждая машина останавливается у мемориала «Высота 117», что слева от трассы, сразу после выезда из города. Высоту еще называют Поклонной, Калиновой. Вообще-то ее правильнее называть Калинковской по названию проходящей западнее балки. Или высотой 117,3 — именно так обозначена она на топографических картах Генштаба Красной армии 1942 года.

Именно тогда и пригодился массово лист топографической карты «М-38-122 Суровикино». Любой житель города Суровикино, соседних сел и хуторов скажет, что именно на этой земле в середине июля 1942 года и началась Сталинградская битва. Четыре советских дивизии встали на пути 6-й гитлеровской армии, в том числе 147-я стрелковая дивизия.

Сколько наших земляков сражалось и погибло здесь? 18-суточное противостояние советских и немецких войск завершил бой у дота на западном склоне горы. Здесь совершил свой подвиг командир 2-го дивизиона 647-го артполка старший лейтенант Михаил Алексеевич Бондаренко. Когда на высоту из балки Калинковской стали выползать немецкие танки, лейтенант вызвал огонь на себя, а сам со связкой гранат бросился под танк. Но силы были явно не равны, противник 8 августа захватил Суровикино и вышел на железную дорогу, ведущую в Сталинград.

Сегодня на мемориале «Высота 117» хоронят останки бойцов, найденные в ходе поисковых работ.

Не ради ордена

Не ради наград воевали бойцы и командиры 147-й стрелковой дивизии. Но для нас, живущих спустя почти восемь десятилетий, награды — неизменный показатель их действий во имя Победы. И мы внимательно выискиваем среди награжденных своих земляков. 54 уроженца Чувашии, воевавших в составе дивизии, были награждены орденами и медалями.

Среди них стрелок 6-й стрелковой роты красноармеец Федор Петрович Петров, призванный Чебоксарским РВК. Во время наступательных боев в составе полка он проявил мужество и отвагу, под огнем противника вынес с поля боя шестерых раненых бойцов, а 16 июля был ранен сам.

Рядовой 745-го стрелкового полка красноармеец Сергей Макарович Ергунов из Батыревского района 8 августа был тяжело ранен, награжден медалью «За отвагу».

Наводчик 76-мм полкового орудия сержант Петр Степанович Степанов из села Ново-Чурашево Ибресинского района 2 августа при отражении танковой атаки противника лично уничтожил из своего орудия четыре немецких танка. Впоследствии он был тяжело ранен осколком мины, награжден орденом Красной Звезды…

К сожалению, имена многих бойцов и командиров мы уже вряд ли сможем восстановить.

В списках не значатся?

В связи с тем, что при втором формировании дивизии приписной состав призывался не в 147-ю стрелковую дивизию, а в 426-ю, а 147-я потеряла свои архивы при выходе из окружения в июле — августе 1942 года, выяснить имена уроженцев Чувашии, погибших в ходе боев под Сталинградом, очень трудно. В неполном списке потерь, составленном в ноябре 1942 года, не только рядовые, но и многие офицеры указаны лишь по фамилиям, без дат рождения и мест призыва.

Пока этот список очень короток. В нем лишь один красноармеец — Ник. С. Седейкин из Алатырского района. А также командир 76-мм орудия ефрейтор Александр Афанасьевич Горячев, призванный Шумерлинским РВК — он попал в плен.

Есть сведения о командире санитарного взвода 600-го стрелкового полка младшем лейтенанте Елене Денисовой из деревни Дятлино Козловского района. Известно о старшем лейтенанте Петре Васильевиче Мурзукове из села Тобурданово Канашского района, он был в составе 15-го стрелкового полка и пропал без вести 27.06.1942 г.

Удалось выявить имена нескольких политруков рот. Младший политрук Н.К. Крылов пропал без вести, младший политрук В.И. Ковалкий числится раненным и оставленным на поле боя. В Книге памяти ЧР (т. 4, стр. 419) Николай Иванович Ковалкин, призванный Кувакинским РВК, числится пропавшим без вести.

Также пропал без вести командир роты 600-го стрелкового полка младший политрук М.С. Савельев из деревни Чиршкасы Мариинско-Посадского района. В Книге памяти не числится.

В 6-й роте 640-го стрелкового полка воевал Константин Сватин из деревни Орнары Урмарского района. В Книге памяти ЧР фамилия не обнаружилась.

Каждая неделя углубленного поиска возвращает из небытия все новые и новые фамилии наших земляков, погибших и пропавших без вести летом 1942 года в составе 147-й стрелковой дивизии.

Ах, Лена, Леночка…

Увы, время не сохранило форму обращения бойцов 600-го стрелкового полка 147-й стрелковой дивизии к командиру санитарного взвода младшему лейтенанту Елене Елизаровне Денисовой. Может, обращались по воинскому званию, звали сестричкой или по имени. Или даже ласкательно и нежно — Леночка. Было у них право нарушить устав — более 50 бойцов с личным оружием вынесла младший лейтенант Денисова с поля боя.

Подвиг военных медиков непосредственно на поле боя — это особый подвиг. Наверное, каждый день под прицельным огнем противника ползти по полю боя, чтобы оказать помощь раненым — это труднее, чем один раз бросить связку гранат под гусеницы вражеского танка. Не случайно за 40 спасенных бойцов Родина награждала санитаров и носильщиков орденом Красного Знамени, а за 70 вынесенных с поля боя раненых бойцов с оружием — орденом Ленина, высшей наградой СССР. Останься Елена Денисова в живых, мы наверняка гордились бы сегодня такой ее наградой. После Дятлинской школы-семилетки она, не доучившись в Цивильском медучилище, ушла защищать Родину в самое пекло Сталинградского сражения. И вовсе не ради ордена.

Награда все же нашла героя

«За период боев 600 стр. полка с 19 июля 1942 г. до… августа 1942 г. Денисова была ответственной девушкой, которая появлялась там, где бой принимал самый ожесточенный характер. Сотню раненых бойцов и командиров перевязала Денисова и свыше 50 человек раненых с их оружием она вынесла с поля боя. Выходя из окружения, при переправе через реку Дон под огнем противника 15 августа 1942 г. Денисова утонула в реке», — написали в наградном листе с представлением нашей отважной землячки-героини к ордену Красного Знамени. Правда, награду передали семье уже после войны.

Очень хотелось понять, как погибла младший лейтенант Елена Денисова, плыла ли она через Дон одна или переправляла раненого бойца. Пришлось перелистать сотни листов сохранившихся документов 600-го стрелкового полка и других подразделений 147-й стрелковой дивизии, штабов армии и фронта, воспоминаний ветеранов Сталинградского фронта.

В одной из публикаций в газете «Знамя» Чамзинского района Мордовской АССР за 1983 год в связи с 40-й годовщиной Сталинградского сражения неожиданно встретился рассказ о последних минутах жизни нашей землячки: «Оказалось, что Талаквадзе (вероятно, командир полка майор Калистрат Патионович Талаквадзе. — Авт.) показалось, что мы долго не возвращаемся, и он поднял всю группу и все пришли в хутор. Отсюда мы направились к Дону, по дороге набрав на огородах зеленых помидоров. На самом берегу…. Но, когда мы уже были в воде и собирались плыть, вдруг оказалось, что Талаквадзе и Рябов не умеют плавать. Что попало под руку, связали плоты. Долго шли вброд до глубины. Дон — широкая и быстротечная река (скорость на данном участке в 1942 году — до 1 м/сек. — Авт.). Вот уже нас подхватило течение и понесло. В это время немцы открыли по нам огонь, всполошился и левый берег, и мы оказались под перекрестным огнем. Уже подплывали к берегу, когда начал тонуть Борисов. Я бросился его спасать. Вдруг Рябов закричал: «Тону!» Туда рванула Лена Денисова. Ее скосила пуля и навсегда поглотили воды Дона. Рябов же дотянул до берега».

Вероятно, автор этих дорогих для нас воспоминаний — бывший заместитель командира батальона старший политрук Виктор Петрович Арискин.

Жаль, многое, связанное с памятью о подвигах Елены Денисовой, утеряно. Ее родная сестра Лидия Елизаровна утверждает, что орден сестры был передан в Дятлинскую школу для создания музея. Но теперь нет ни школы, ни музея, ни, соответственно, и ордена. Единственная фотография еще в 1983 году была отослана на Украину полковнику в отставке Николаю Хомичу, занимавшемуся сбором материалов о боевом пути 147-й дивизии. Он хотел вернуть ее, но, видимо, не успел это сделать.

Что было потом

…После пополнения в городе Вольске Саратовской области дивизия была переброшена под Ленинград на Волховский фронт, участвовала в прорыве блокады. В районе Рабочего поселка № 6 и поселка Синявино в ходе наступления полки дивизии перемешались, и управлять ими было практически невозможно. Командир дивизии генерал-майор Николай Афанасьевич Москвин был предан суду военного трибунала.

Затем было участие в Курской битве, в освобождении Украины и Европы. Завершила дивизия свой боевой путь в Чехословакии. В этих боях ее бойцы и командиры показали себя отважными воинами. 10 августа 1944 года дивизии было присвоено почетное наименование «Станиславская». С 22 июля по 19 августа 1945 года дивизия была передислоцирована на Украину, под город Бердичев. В январе — апреле 1946 года участвовала в восстановлении советской власти в Ровенской области и борьбе с националистическими бандами. После возвращения в Бердичев началась массовая демобилизация воинов дивизии. 15 июня 1946 года дивизия была расформирована.

Память надо сохранить

К сожалению, время оказалось безжалостным к сохранению памяти о славных делах дивизии и ее воинов. Основной музей боевой славы 147-й стрелковой дивизии, созданный в 1970-1980-е годы прошлого столетия в школе № 2 города Калуша Ивано-Франковской области Украины, сегодня на сайте школы даже не упоминается. Подобные музеи или уголки боевой славы имелись во многих местах, связанных с дивизией, в том числе и в школе № 3 г. Шумерли.

Сегодня ветеранов дивизии практически не осталось в живых, нет координирующего центра по исследованию ее боевого пути и увековечению памяти бойцов и командиров, день за днем в тяжелейших условиях неравных боев с противником приближавших светлый день Победы. Мы, несомненно, можем и должны внести в это дело свою лепту.

Примечание

Автор благодарит за помощь в подготовке материала Лидию Елизаровну Стальнову (Денисову), родную сестру бывшего командира санитарного взвода 600-го сп 147-й сд Елены Денисовой, опытных поисковиков Ирину Иванову (г. Канаш), Галину Петухову (г. Йошкар-Ола), Игоря Черняева (г. Саранск).