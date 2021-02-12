Владимир Путин поздравил Национальный музей Чувашии со 100-летием

Сегодня вековой юбилей отмечает Чувашский национальный музей.

«Важно, что нынешний коллектив с огромным уважением относится к заветам своих предшественников, многое делает для развития музея и его филиалов. Ваша исследовательская, экспозиционная работа, востребованные образовательные, просветительские, информационные проекты обогащают культурную, общественную жизнь столицы Чувашии и региона в целом», — говорится в правительственной телеграмме.

Чувашский национальный музей был основан в феврале 1921 года. Одними из первых экспонатов стали фарфоровая ваза эпохи Возрождения в золоченой бронзовой оправе и этюды маслом художника Моисея Спиридонова.

В формировании музейных коллекций большую роль сыграли этнографические экспедиции по деревням и селам Чувашии, которые позволили собрать уникальный материал о культуре и быте местного населения.

Сегодня в Чувашском национальном музее хранится более 212 тысяч экспонатов.