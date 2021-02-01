Главу Русско-Алгашинского сельского поселения оштрафовали за свалки

В августе 2019 года в адрес главы администрации района прокуратурой уже было внесено представление об устранении нарушений требований природоохранного законодательства. После этого от руководителя указанного поселения потребовали ликвидировать несанкционированные места размещения отходов, однако ничего не изменилось.

По иску Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры уже суд обязал администрацию сельского поселения ликвидировать свалки в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу. В декабре прошлого года прокуратура проверила главу на предмет законопослушания, но увы… Завели административное дело, за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления он оштрафован на 10 тысяч рублей.