На две новые метановые автозаправки подан газ

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На двух новых автомобильных метановых заправках в Чебоксарском и Козловском районах Чувашии газовики республики выполнили работы по технологическому присоединению газораспределительных сетей.

По словам генерального директора АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдина Мифтахутдинова, работы проведены в короткие сроки. Ввод газовых автозаправок в эксплуатацию запланирован до конца года, после завершения пуско-наладочных работ.

Напомним, первая новая газонаполнительная компрессорная станция находится на М7 в Козловском районе. Еще по одной – на автодороге «Вятка» в Чебоксарском районе и рядом с действующей заправкой на Вурнарском шоссе в Чебоксарах.

«Кроме этого, республика включена в перечень 23 субъектов Российской Федерации, которым в 2020 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на переоборудование транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива», — добавил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Юрий Арлашкин.

 

 

Фото чувашинформ.рф

Опубликовано: 11 декабря 2020 г.


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