В Чувашии открылась Банковская школа ВТБ

В Чувашии состоялось открытие Банковской школы ВТБ. Проект банка по бесплатному обучению студентов основам банковского бизнеса стартовал на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Участниками проекта стали студенты старших курсов экономического факультета.

В мероприятии, прошедшем в дистанционном формате, приняли участие ректор Чувашского государственного университета Андрей Александров и управляющий ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов.

Программа дополнительного образования состоит из тематических блоков, которые проходят в формате интерактивных лекций, тренингов, семинаров, работы в группе и индивидуальных заданий. Обучение будут проводить ведущие тренеры регионального учебного центра ВТБ и эксперты банка. Лучшие выпускники школы получат сертификаты о дополнительной профессиональной подготовке и будут приглашены на работу в ВТБ, а также возможность прохождения практики в банке.

Комментируя запуск школы, управляющий банка ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов отметил: «Профессиональная и сильная команда — это основа нашего бизнеса, поэтому ВТБ принимает активное участие в процессе формирования профессиональных банковских кадров на этапе обучения студентов. Наш проект — это дополнительная возможность привлекать на работу лучших молодых специалистов. Я рад, что он реализуется в одном из ведущих вузов страны – ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Для его студентов такое сотрудничество позволит не только получить новые практические знания и навыки, но и в дальнейшем — стать частью профессиональной команды ВТБ».

«Для нас важно долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с профессиональным сообществом. Такое взаимодействие направлено на подготовку кадров для банковской сферы региона, повышение профессиональной компетентности обучающихся, развитие концепции специализированного обучения», — прокомментировал сотрудничество с ВТБ ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Андрей Александров.