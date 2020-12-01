Телефонным мошенникам удалось обмануть девушку с 32-й попытки

В пятницу вечером в ОМВД России по Новочебоксарску обратилась девушка. Она рассказала, что днем ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей банка, и спросила, не оформляла ли она кредит в последнее время? Получив отрицательный ответ, собеседница сообщила, что сейчас с клиентом свяжется работник кредитного отдела…

Девушке звонили в общей сложности более тридцати раз с разных номеров, пытаясь убедить ее в том, что ее банковский счет в опасности, потому что кто-то пытается оформить кредит на ее имя. Таким способом злоумышленники пытались выяснить у 24-летней жительницы Новочебоксарска реквизиты ее банковской карты. В итоге она поддалась на уговоры и сообщила эти данные, включая трехзначный код на обратной стороне карты, а затем и код, пришедший по смс. Воспользовавшись реквизитами, звонившие действительно оформили кредит на имя девушки и перевели на свои счета 150 тысяч рублей.