Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Чувашию

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Возможность участия уникального передвижного музея в мероприятиях Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, объявленного в 2021 году в Чувашии, обсудили в ходе рабочей встречи Глава республики Олег Николаев и генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Напомним, «Поезд Победы» — первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В пространстве историко-художественной экспозиции с при помощи мультимедийного оборудования воссоздаются сцены из военного времени.

Также на двусторонней встрече Главы Чувашии и руководителя ОАО «РЖД» обсудили перспективы развития сотрудничества предприятий региона с ОАО «Российские железные дороги», расширения ассортимента высокотехнологичной продукции, выпускаемой для нужд компании.

 

Фото чувашинформ.рф

Опубликовано: 8 декабря 2020 г.


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