Городской рынок — зеленый базар. Чебоксары, 1959 год

Фото Конона Белкова

Улица Нижегородская была известна еще и тем, что на ней находился базар. Если вам придется идти по пешеходному мосту от Красной площади до монумента Матери, остановитесь посередине — под вами место входа на колхозный рынок, который обычно называли зеленым базаром.

Его история началась весной 1930 года — еще зимой здесь был городской каток, но: «Там можно получить все, что угодно, кроме разумного и здорового отдыха. Часто на льду гастролируют «бравые» молодцы с сорокаградусным душком. Молодцы упражняются в «фигурном катании», хулиганят и мешают людям спокойно развлекаться», — пишет в январе 1930 года в газету «Красная Чувашия» некто под псевдонимом «П.Б.». В общем, как только растаял лед, на этом месте организовали рынок.

Спортивная составляющая исчезла, но все равно: «Одним из безобразнейших участков является зеленый базар. Он постоянно кишит пьяными и хулиганами…», сигнализирует летом 1934 года некто П. Сидоров и приводит совсем уж шокирующие подробности: «Хулиганы, напившись до потери сознания, снимают свою одежду и голыми валяются на территории базара». Да, невеселая картинка, прямо заколдованное место какое-то. Но торговали, так как до Грязевского поля (район школы № 6 на улице Чапаева), где весной того же 1934 года открылся еще один базар, ехать было далековато.

Наконец в 1936 году дело сдвинулось — площадь покрыли деревянной шашкой (была такая разновидность мощения), построили крытую контору, привели в порядок торговые точки. Но торговать продолжали в лучшем случае — под навесами, в худшем — под открытым небом. И только в 1952 году на рынке были построены три павильона, столовая, магазины, крытые прилавки и стационарные ларьки. Все было огорожено, замощено и частично заасфальтировано. Вот они на фотографии — мясной, овощной, молочный павильоны и крытый прилавок, сквозь который видны расположенные по периметру ларьки. На горе видны здания трахоматозного института на улице М. Сеспеля — они и сейчас видны, только называются иначе.

«Еще проходя по мостику над Чебоксаркой, ты услышишь ровный шумок базара. Рынок — наиболее людное место города. Здесь переплетаются интересы многих людей, происходят — пусть мимолетные, случайные, стихийные — встречи, общения», — писала наша газета в октябре 1973 года.

С 1950-х годов рынок практически не менялся — шумел, гудел, был местом встреч и, конечно, общений — вон, в правом углу два мужичка, по хозяйственным делам на базар зашедшие, хоть и встретились случайно, но, по всей видимости «пообщаться» не прочь.

И ведь было где — на фотографии не сразу разглядишь, но старожилы вспомнят столовую, что была на входе с улицы Герцена: бочковое пиво и красненькое в розлив. А у кого из старожилов не воскреснут в памяти запахи укропа, соленых огурцов, грибов, моченых яблок… Здесь, на улице, у открытых прилавков — в павильонах таких ароматов не было. Несмотря на то, что в 1967 году на улице Гагарина был открыт новый крытый колхозный рынок, старый зеленый базар продолжал оставаться самым популярным.

Но уже приступили к строительству Чебоксарской ГЭС, и с грустью газета продолжала: «Базар на Нижегородской доживает последние годы. Через несколько лет на бывшую базарную площадь будут опускаться якоря рыбацких лодок». Так и случилось. Деревянные строения даже толком состариться не успели, как в начале 1978 года исчезли за довольно-таки короткое время. Все тогда гадали: что за бетонные сооружения начали появляться на улице Нижегородской? Как оказалось, это было основание пешеходного перехода — с него-то и начались в этом районе берегоукрепительные работы.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова