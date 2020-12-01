Бесплатные лекарства для лечения COVID-19 получили уже более 1800 амбулаторных пациентов

На очередном заседании оперштаба по коронавирусу 4 декабря министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов доложил, что в республику поступили лекарственные препараты на сумму 31,7 млн рублей. Выписан 3221 рецепт, лекарственные препараты доставлены до 1805 пациентов.

Меры, направленные на усиление амбулаторного звена системы здравоохранения в условиях пандемии, по словам руководителя Минздрава Чувашии, уже показали свою эффективность.

К примеру, обеспечение автотранспортом Центров амбулаторной диагностики и лечения COVID-19 позволило улучшить показатели доставки лекарств до пациентов.

«Если за первую неделю у нас было обеспечено порядка 250-280 пациентов, то на сегодняшний день – это уже более 1800 пациентов, и их количество увеличивается», – заметил Владимир Степанов.

Министр также отметил, что уменьшилось количество вызовов скорой помощи к ковидным пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, и снизилась нагрузка на стационарный сегмент.

В настоящее время на амбулаторном лечении с диагнозом новая коронавирусная инфекция и при подозрении находятся 3 663 человека. В их лечении задействовано 754 врача, 92 машины санитарного транспорта. Также 60 единиц автомобильной техники медицинским организациям для выезда врачей к пациентам по поручению Главы Чувашии предоставлены автобазой Администрации Главы Чувашской Республики, муниципальными образованиями, службой такси, индивидуальными предпринимателями и другими службами.