Усиленные мобильные группы продолжают выявлять нарушения в работе кафе и магазинов

В столице Чувашии продолжают работать мобильные группы, проверяющие соблюдение ограничительных мер оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции.

Чтобы горожане серьезнее относились к установленным правилам, число групп пришлось увеличить до 21, сообщают в администрации города. В первый день зимы мобильные группы обследовали 66 магазинов, три парикмахерских и три общепитовских заведения. Так, заглянув в кафе «Телей», что на проспекте Мира, участники надзорного «патруля» попали на банкет. «Это серьезное нарушение, учитывая, что указом Главы Чувашии Олега Николаева до особого распоряжения запрещено банкетное обслуживание на предприятиях общепита, — констатировали нежданные «гости».

Отмечены были нарушения и в магазине «FloraLab» по улице Дементьева, и в хостеле «Добро пожаловать» по проспекту Ленина. Сотрудники организаций не вели журналы санитарной обработки, и теперь им грозят штрафы. Печально то, что на чужих ошибках предприятия торговли и сферы услуг плохо учатся, поскольку на следующий же день ту же оплошность допустили два магазина на Президентском бульваре — «Трубка мира» и «Чебсвет». А в «Умных пособиях и игрушках», что в микрорайоне «Волжский-3», покупателя обслужили без маски.