Чувашия готова к массовому вакцинированию от COVID-19

В стране на следующей неделе начнется масштабная вакцинация от COVID-19. Организовать ее проведение Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Наша республика не станет исключением. Как сообщил в своем Инстаграме Глава Чувашии Олег Николаев, «первым прививки сделают врачам и учителям, то есть тем, кто чаще других подвергается риску заражения или работает с заболевшими. В Чувашии необходимое оборудование закуплено, пункты вакцинации подготовлены, ждем саму вакцину».

В ближайшие несколько дней, как следует из заявления Владимира Путина, в России произведут более двух миллионов доз вакцины «Спутник V», которой будут прививать всех желающих.