Вековой юбилей отметило Чувашское книжное издательство

Сотни тысяч книг за сто лет

На торжественный вечер, организованный в Чувашском драмтеатре, собрались и виновники торжества, и почетные гости — Глава Чувашии Олег Николаев, депутаты Госдумы России, руководители книжных издательств из Удмуртии, Татарстана и Башкортостана, а также президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченов.

«Мне кажется, крылатая фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром», очень близка людям, которые посвятили свою жизнь книжному издательству, — отметил на празднике Олег Николаев. — За прошедшие годы издано сотни тысяч экземпляров книг, на которых выросло несколько поколений читателей, заложены замечательные традиции, которые позволяют издательству с одной стороны продвигать фундаментальные, нужные для общества ценности, с другой — быть современными и востребованными в этом быстро меняющемся мире».

Глава республики сообщил, что впереди у Чувашкнигоиздата много важной работы. Так, в следующем году должно увидеть свет издание, посвященное подвигу чувашского народа при строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Значимыми проектами являются и книги, приуроченные к юбилейным датам выдающихся земляков — 150-летию со дня рождения ученого, всемирно известного тюрколога Николая Ашмарина и 65-летию балерины Надежды Павловой и других. А среди глобальных задач книгоиздателей Олег Николаев назвал обеспечение библиотек и школ изданиями, «которые призваны продвигать чувашскую национальную культуру, чувашский язык в доступной привлекательной форме, прежде всего для подрастающего поколения».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ Чувашское книжное издательство было создано 12 ноября 1920 года. За прошедшие годы оно выпустило более 16 тысяч наименований книг общим тиражом свыше 131 миллиона экземпляров. Около 40 книг издательства удостоены дипломов престижных конкурсов.

Фото Олега Мальцева

На выставке в фойе театра была представлена книжная продукция издательства — энциклопедии и учебники, художественная литература и научные сборники, красочные юбилейные издания и книги для детей.