Новочебоксарский долгострой «Дом для друзей» официально сдан

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В администрации г. Новочебоксарска разрешение выдали вчера, 30 ноября. Теперь жилой многоквартирный дом в поз. 24 по ул. Советская 50А в ЖК «Дом для друзей» официально сдан.

«По завершению регистрационных действий по постановке жилого дома на кадастровый учет участникам долевого строительства будут переданы долгожданные квартиры», — сообщили в министерстве строительства Чувашии.

Напомним, что 13 ноября власти встретились с дольщиками ЖК «Дом для друзей». Тогда первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов сообщил, что ориентировочно до конца ноября все процедуры должны быть завершены.

Затем по результатам проведенной проверки Минстрой Чувашии 24 ноября выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.

Напомним, вопросы недостроя на контроле Главы Чувашии Олега Николаева. Работа активизировалась после рабочей встречи руководителя региона с генеральным директором Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

 

 

Опубликовано: 1 декабря 2020 г.


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