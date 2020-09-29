В выходные дни соблюдение ограничений контролировали в усиленном режиме

У инфекции выходных нет

Выходные — не повод расслабиться и забыть о масочном режиме и мерах предосторожности. Поэтому в Чебоксарах 28 и 29 ноября число мобильных групп увеличили до 21, в их состав включены сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. В городе усилен контроль соблюдения ограничительных мер оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

По итогам рейда составлены пять актов фиксации нарушения за отсутствие журналов термометрии и уборки помещений АО Тандер (магазин «Магнит», ул. Энтузиастов, д. 24), ИП Наговицина М.В. (пекарня «Каравай», ул. Энтузиастов, д. 24), ИП Плотников И.В. (магазин «Ванные в доме», Московский пр., д. 40В), ООО «Первый Ломбардъ» (ул. Гагарина, д. 12), ИП Гладкина О.Г. (магазин «Цветы», ул. Текстильщиков, д. 11).

Мобильные группы продолжают работать на остановках общественного транспорта в часы «пик» — с 7.30 до 8.30 и с 17.00 до 18.00. За время проверок в выходные дни составлено 8 актов фиксации нарушений на пассажиров. Рейды мобильных групп на территории столицы республики проходят ежедневно, сообщается на официальном сайте города.

СПРАВКА «СЧ» За неисполнение требований Указа Главы Чувашии от 29.09.2020 № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» нарушители-граждане могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 30 тыс. руб.; должностные лица — от 10 до 50 тыс. руб.; предприниматели — от 30 до 50 тыс. руб.; организации — от 100 до 300 тыс. рублей.

Фото Олега Мальцева