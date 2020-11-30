Подготовку документации на модернизацию теплосетей начнут уже в этом году

Такое поручение Глава дал, выслушав информацию о готовности муниципалитетов к отопительному сезону. В некоторых из них имеются факты, вызывающие недоумение. По докладу министра строительства, архитектуры и ЖКХ Александра Героева, Вурнарский район не имеет паспорта готовности. Как пояснил глава райадминистрации Андрей Тихонов, причина в том, что не отремонтирована одна теплотрасса — проект появился с опозданием. Имеются проблемные объекты также в Мариинско-Посадском, Ядринском, Цивильском районах.

«Подготовка к очередному сезону отопления должна начинаться сразу по завершении текущего, то есть весной, — сказал Глава. — И вдруг в декабре выясняется, что деньги не заложены, находят их, но реконструировать сети, естественно, уже невозможно… Вы сами себя слышите? Звучит же просто нелепо. В следующем году о таких вещах слышать не хочу».

В целом по республике на 30 ноября, по данным министра, паспорта готовности выданы 16 муниципалитетам из 26. В десяти такие паспорта не имеют теплоснабжающие организации. Серьезной остается проблема просроченной задолженности за потребленные энергоресурсы — ее общая сумма на сегодня превышает 2 млрд рублей, несмотря на то что к тому же прошлогоднему уровню долги снизились более чем на 145 млн рублей.