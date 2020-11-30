Олег Николаев предложил СМИ переходить от новостного контента к аналитическому

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ходе еженедельной планерки Глава республики напомнил о завершающейся подписной кампании на периодику СМИ. «Есть возможность в ее рамках обеспечить учреждения культуры источниками с важными информационными материалами, — сказал он. — К сожалению, ситуация тут не вполне такая, какую хотелось бы видеть». Какая именно — рассказал министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов.
Главной задачей печатных СМИ становится переход от новостного контента к аналитическому, сказал он. Практически все районные издания начнут выходить в еженедельном формате, что как раз позволит больше внимания уделять аналитике. Что касается «якорных» изданий — газет «Советская Чувашия», «Хыпар», то они «должны быть представлены во всех библиотеках и культурно-досуговых учреждениях. Районным администрациям надо обратить на это внимание», рекомендовал министр. В ходе подписки проведена большая работа с «Почтой России», оформить подписку сейчас можно, не выходя из дома, в электронном виде.
Без читательского интереса газеты не завоюют хороший тираж, напомнил Глава. В последние полгода они в этом плане стали меняться — больше стало аналитики. Главным редакторам следует нацеливать журналистов на расследования, давать альтернативные точки зрения.

Опубликовано: 30 ноября 2020 г.


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