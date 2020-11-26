Для чебоксарской спортшколы №9 построят новое здание с 50-метровым бассейном

6 ноября в Министерстве спорта Чувашии был подписан приказ о прекращении эксплуатации здания спортивной школы по плаванию № 9. Решение это вынужденное: построенный в 1968 году спортивный комплекс, в котором находились основной 25-метровый и детский бассейны, многофункциональный спортивный и два тренажерных зала, пришел в негодность, что подтвердила недавняя проверка.

Поводом для проверки технического состояния объекта стал обвалившийся на подоконник кусок бетона. А в результате проведенного специалистами исследования сооружение было признано аварийным и непригодным для дальнейшего использования по назначению. Но сразу возникло множество вопросов о дальнейшей работе спортивной школы.

В минувший понедельник министр спорта Чувашии Василий Петров встретился в конференц-зале ледового дворца «Чебоксары-Арена» с родителями детей, которые занимались в спортшколе № 9, и их тренерами. Надо было совместными усилиями выработать план дальнейших действий.

Но в начале встречи представитель компании по оценке строительных объектов Антон Карасев подробно описал нынешнее состояние сооружения. В стенах здания были обнаружены трещины разных размеров, протечки фундамента, другие дефекты. Но главную опасность представляло удручающее состояние железобетонных балок перекрытия над чашей бассейна. Из-за плохой вентиляции арматура в них проржавела, и в любой момент части конструкций могли рухнуть.

«Нам повезло, что не произошло несчастного случая и не погибли люди. Этот объект не подлежит реконструкции и восстановлению, а только сносу, — сказал Василий Петров. — На этом месте будет построен новый спортивный объект. Столице республики необходим современный 50-метровый плавательный бассейн и, конечно же, привычный 25-метровый».

Присутствующих интересовал вопрос строительства нового здания для спортивной школы № 9. Министр спорта Чувашии рассказал, что на данный момент проект нового сооружения находится в разработке, но для экономии времени может быть использован вариант типового проекта.

Одной из главных проблем в связи с прекращением эксплуатации здания спортивной школы № 9 стало перераспределение юных спортсменов. Родители переживали, что дети не смогут заниматься по прежнему графику. На сегодняшний день для 479 ребят организован тренировочный процесс на базе плавательных бассейнов спортшкол № 7 (337 человек) и № 3 (142 человека).

Остро встал вопрос транспортной доступности этих учреждений для детей. Ведь некоторым ребятам порой приходится вставать в 4.30 утра, чтобы успеть на тренировку перед походом в школу. «Расстояния сильно увеличились, приходится много времени проводить в дороге, — рассказала родительница Татьяна Малахова. — Дополнительно нужно тратить деньги на транспорт».

В Минспорте Чувашии разрабатывают механизмы решения возникших проблем, ведут переговоры с городскими структурами об организации тренировок в ближайших для детей бассейнах Чебоксар с января 2021 года. Также министерству для расходов на аренду дорожек необходимо внести уточнение в бюджет региона на 2021 год, чтобы профинансировать тренировки.

Но главное для любителей плавания — спортивная школа № 9 не будет закрыта. «Школа должна работать — это моя позиция», — заверил Василий Петров.

Фото ruzaria.ru

Как пример типового проекта, по которому возможно будет строиться новое спортивное сооружение, рассматривается дворец водных видов спорта «Руза» в Московской области.