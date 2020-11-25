Врач-пульмонолог предостерегает от самолечения антибиотиками при коронавирусе

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outline2 комментария

Внештатный специалист-эксперт пульмонолог Минздрава Чувашии, заведующий пульмонологическим отделением — врач-пульмонолог Республиканской клинической больницы Петр Павлов рассказал о механизме назначении антибиотиков при лечении COVID-19:

«При лечении коронавирусной инфекции COVID-19, как и при выборе терапии других инфекционных заболеваний, нельзя назначать и принимать антибиотики бездумно. Речь идёт о вирусной инфекции, при которой антибиотики, воздействующие на бактерии, абсолютно неэффективны. Помимо отсутствия результата при вирусной инфекции, антибиотики имеют побочные эффекты и могут изменять «продуктивность» основных препаратов при COVID-19. С точки зрения пациента, мы говорим о необходимости соблюдения предписаний и о том, что ни в коем случае нельзя самим принимать пачками антибиотики «на всякий случай». Такое поведение может осложнить и замедлить процесс лечения».
Опубликовано: 25 ноября 2020 г.


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2 Ответы

  1. Вот китайцы здоровье дороже экономики,а у нас наоборот…

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  2. В стране обстановка с вирусом очень непростая

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