Врач-пульмонолог предостерегает от самолечения антибиотиками при коронавирусе

Внештатный специалист-эксперт пульмонолог Минздрава Чувашии, заведующий пульмонологическим отделением — врач-пульмонолог Республиканской клинической больницы Петр Павлов рассказал о механизме назначении антибиотиков при лечении COVID-19:
«При лечении коронавирусной инфекции COVID-19, как и при выборе терапии других инфекционных заболеваний, нельзя назначать и принимать антибиотики бездумно. Речь идёт о вирусной инфекции, при которой антибиотики, воздействующие на бактерии, абсолютно неэффективны. Помимо отсутствия результата при вирусной инфекции, антибиотики имеют побочные эффекты и могут изменять «продуктивность» основных препаратов при COVID-19. С точки зрения пациента, мы говорим о необходимости соблюдения предписаний и о том, что ни в коем случае нельзя самим принимать пачками антибиотики «на всякий случай». Такое поведение может осложнить и замедлить процесс лечения».
2 Ответы
Вот китайцы здоровье дороже экономики,а у нас наоборот…
В стране обстановка с вирусом очень непростая