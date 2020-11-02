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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ДЕНИС МАНТУРОВ
министр промышленности и торговли РФ

«Промышленность РФ готова дополнительно поставить машины скорой помощи и до 2 тысяч легковых авто для врачей. Мы готовы оперативно, если говорить про автомобили скорой помощи, до конца года обеспечить поставку 140 машин скорой помощи, а в январе еще будет 600 машин — поскольку у нас оцифровано производство, мы понимаем, кто что может. Если говорить о легковых машинах, до конца года можем обеспечить оперативную поставку до 2 тысяч автомобилей, и в январе еще 2,5 тысячи. Кроме того, на согласовании в правительстве находится проект распоряжения о доппоставках 182 машин скорой помощи в Чувашию, Краснодарский край, Кировскую, Тульскую и Псковскую области».

Опубликовано: 23 ноября 2020 г.


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