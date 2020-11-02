Поздравления с Днем работника налоговых органов Российской Федерации

Уважаемые коллеги и ветераны налоговых органов!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации, а также 30­летием образования налоговой службы.

За это время налоговые органы республики вместе со всей службой прошли непростой путь становления и развития, а сейчас представляют собой мощное и авторитетное ведомство.

Из года в год налоговики Чувашии на высоком профессиональном уровне обеспечивают доходную часть бюджета государства как на федеральном, так и региональном и местных уровнях.

Успешному выполнению поставленных задач способствует активное внедрение современных форм и методов работы, в том числе использование передовых цифровых технологий, направленных на повышение результативности и эффективности контрольно­надзорной деятельности, создание разнообразных интерактивных сервисов для оказания государственных услуг налогоплательщикам.

Открытость и готовность к конструктивному диалогу с налогоплательщиками благоприятно влияют на деловой климат в Чувашии, инвестиционную привлекательность региона, повышение налоговой культуры граждан.

Все это стало возможным благодаря тому, что в налоговых органах трудятся высококвалифицированные специалисты, неравнодушные, болеющие за свое дело и судьбу страны люди.

Особых слов благодарности заслуживают наши уважаемые ветераны. Вы стояли у истоков формирования службы, передали новым поколениям налоговиков свой бесценный опыт и знания, умение самоотверженно работать.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам налоговых органов Чувашии успехов в работе на благо государства, понимания и поддержки со стороны родных и близких, здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях. С праздником вас, дорогие коллеги.

Руководитель Управления

Федеральной налоговой службы

по Чувашской Республике

Марина Петрова

Уважаемые работники налоговых органов Чувашии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 30­летием образования налоговой службы!

Налоговые органы всегда стоят на страже финансовой безопасности страны. Ведь именно налоги и сборы являются необходимым условием жизнедеятельности государства, от их поступления зависит решение насущных социальных проблем и реализация приоритетных национальных проектов.

Без преувеличения можно констатировать, что в налоговых органах Чувашии работают профессионалы своего дела, которым по силам справиться с любой поставленной задачей.

Своим системным подходом к работе, вооружившись современными компьютерными технологиями, а также соблюдая букву и дух налогового законодательства, вы обеспечиваете стабильное поступление налоговых платежей на территории Чувашской Республики.

Налоговики Чувашии вносят большой вклад в развитие экономического потенциала республики, способствуют формированию благоприятной среды для ведения бизнеса, созданию комфортных условий для жизни граждан.

Примите искренние слова благодарности за самоотверженный труд, верность своей профессии.

Желаю дальнейших успехов на службе, добра и благополучия вам и вашим близким.

Главный федеральный инспектор

по Чувашской Республике

Геннадий Федоров

Уважаемая Марина Валерьяновна!

От имени Министерства финансов Чувашской Республики и от себя лично поздравляю Вас и коллектив УФНС по Чувашской Республике с 30­летием со дня образования Управления и с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

В этот замечательный день выражаю Вам слова признательности за значительный вклад в развитие Чувашской Республики. Благодаря четкой и слаженной работе налоговых органов осуществляется своевременное поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней, что обеспечивает выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансирование государственных и муниципальных программ.

Эффективная работа УФНС по Чувашской Республике подтверждается тем, что Управление несколько лет подряд входит в десятку лучших в Российской Федерации и занимает лидирующее место среди регионов Приволжского федерального округа.

Тесное взаимодействие налоговых органов Чувашии с органами власти республики позволило в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции успешно реализовать государственные меры поддержки бизнеса, сохранить экономический потенциал республики и сбалансированность регионального бюджета.

Желаю Вам, Марина Валерьяновна, и всем специалистам налоговых органов Чувашии дальнейших трудовых свершений в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Первый заместитель председателя Кабинета

министров Чувашской Республики —

министр финансов Чувашской Республики

Михаил Ноздряков