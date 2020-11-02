Олег Николаев поздравил сотрудников налоговой службы

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На этой неделе свой профессиональный праздник — День работника налоговых органов РФ — отмечают сотрудники УФНС по Чувашии. Свое поздравление им направил Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Вот что в нем говорится:

«Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем работника налоговых органов Российской Федерации и 30-летием образования налоговой службы!
Ваши усилия направлены на повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности, качества предоставляемых услуг для законного ведения бизнеса и формирование устойчивого финансового потока в бюджеты всех уровней.
Особенно важна роль налоговых органов в обеспечении хозяйствующих субъектов комплексом федеральных и региональных мер поддержки в условиях пандемии коронавируса, позволяющим минимизировать их потери. Особые слова признательности адресую ветеранам налоговой системы.
Традиции и отношение к делу, заложенные вами, сегодня с честью продолжает молодое поколение сотрудников ведомства, чей ответственный труд заслуживает глубокого уважения и высокой оценки.
Желаю вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе!»

Опубликовано: 19 ноября 2020 г.


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