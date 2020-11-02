Как уберечься от коронавируса?

Спрячем носы под маски

Не успели мы порадоваться снятию ограничений по поводу ковид-19, как вторая волна заболевания испортила все удовольствие от посещения торговых центров, кинотеатров, кафе: мало кому хочется оказаться на больничной койке. Поэтому, прежде чем куда-то пойти, несколько раз взвесишь, точно ли без этого нельзя обойтись. Маски и санитайзеры стали обязательным содержимым женских сумочек, а желание съездить в отпуск вытесняется на задворки сознания, на первом месте — желание остаться здоровым. Больницы опять перепрофилируются в ковидные, и радует только то, что острой нехватки мест для заболевших не наблюдается.

Врачи довольно быстро поняли, что это очень коварная инфекция и надо соблюдать технику безопасности, но люди, с медициной не связанные, разделились на две группы. Одна застывает в ужасе от любого покашливания рядом, другая не желает даже в тесной маршрутке надеть маску, чтобы обезопасить себя и других от инфекции. Категоричные возгласы, что маска не спасает от вирусов, а сама при этом невероятно вредна, можно услышать не так редко, как хотелось бы.

Хотя, казалось бы, все должны понимать элементарную вещь — даже если допустить, что маски не полностью защищают нас от возбудителей болезни, есть большая разница, получите вы одну «порцию» вируса или сразу сто одномоментно, да еще от разных людей. К сожалению, носители инфекции не всегда знают о том, что они заражены и представляют опасность для окружающих. Болезнь можно перенести без клинических проявлений. А тест, взятый чуть раньше или чуть позже определенного периода, может быть отрицательным, даже если вирус уже поселился в организме.

Первая история из жизни

Один из наглядных примеров. Женщине 93 года. Она с апреля не выходила на улицу, общалась только с дочерью и внучкой, которые уверяли, что абсолютно здоровы. Однако, когда старушка почувствовала себя плохо и ее положили в стационар с пневмонией, тест на коронавирус оказался положительным. К счастью, она быстро пошла на поправку. А родственники пациентки так и остались в неведении, кто заразил старушку: у них тесты отрицательные. При этом внучка, которая забирала бабушку из стационара, не сочла нужным надеть маску даже на территории ковидного госпиталя.

Елена Майорова возглавляет Городской клинический центр, который уже более полугода занимается лечением ковида. Она сама одной из первых перенесла это заболевание и очень хорошо понимает, насколько тяжело оно может протекать. Лекарства от него до сих пор нет, но, к счастью, появились схемы лечения уже имеющимися препаратами, которые помогают пациентам выжить. Более того, легко болеющие люди успешно могут лечиться дома.

Однако есть одно большое «но». Надо очень внимательно следить за своим состоянием, чтобы не пропустить ухудшение. Нередко пациенты с большим поражением легких выходят из болезни довольно быстро, а бывает, что и поражение легких невелико, но появляются системные проблемы в организме: возникают микротромбы, которые перекрывают доступ крови к органам, вызывая их гибель. На фоне ковида случаются инфаркты и инсульты даже при грамотной терапии. Поэтому барьерный способ защиты — ношение маски — это самый простой способ снизить вирусную нагрузку на организм. Причем маски нужно менять каждые два часа, а потом одноразовые выбрасывать, многоразовые — стирать и гладить. И носить их в людных местах: в магазинах, транспорте, поликлинике, а не прогуливаясь в одиночестве по парку.

Вторая история из жизни

Ирине 41 год, она работает парикмахером. Лежала в госпитале две недели. Поражение легких у нее было небольшое, но температура выше 39 градусов держалась неделю, мучили одышка и нестерпимые боли в спине. Все это вынудило ее лечь в стационар. Болезнь крайне неприятная. Лежать по 16 часов на животе было тяжело, но именно в таком положении восстанавливалось дыхание и уменьшалась нехватка воздуха. Еще она заметила, что стала очень неуравновешенной, хотя всегда была спокойной и никто раньше не жаловался, что характер у нее капризный. Где заразилась, не знает: на работе все время была в защите, все тщательно обрабатывала, ни одна ее клиентка не заболела. Грешит на то, что иногда забывала надеть в транспорте маску, которая висела у нее на подбородке: все-таки уставала целый день находиться в ней. Но теперь будет предельно осторожна: прочитала, что и переболевшие могут заразиться повторно, поэтому повторения того ужаса, который пережила, не хочет.

Елена Майорова отмечает, что больные ковидом-19 действительно становятся капризными и раздражительными. Она это объясняет тем, что вирус поражает центральную нервную систему. Хотя, если человеку не хватает воздуха, то ЦНС естественно будет страдать. И еще доктор на довольно большой выборке больных заметила, что пациенты, которые пытались лечиться дома народными средствами, принимая, например, по 50-100 граммов коньяка или водки с перцем, идут на поправку хуже, чем те, кто употреблять спиртное в целях профилактики не решился. С чем это связано, нам еще предстоит узнать, а пока нужно максимально обезопасить себя от этого заболевания. Каким способом?

Пока нет стопроцентной возможности уберечься от вируса, надо сделать хотя бы то, что в наших силах. В первую очередь — защититься от прямого попадания агрессивной инфекции в дыхательные пути. Одно дело, когда вирус еще «тепленьким» и активным попадет к нам из носоглотки зараженного человека, и другое, если он «проболтается» какое-то время в воздухе, где его ослабит солнечный свет и другие факторы. Только защита должна быть грамотной: нос, куда, собственно, и внедряется инфекция, нужно спрятать под маску. А иначе какой в ней смысл?

Поэтому, сколько бы противники масок не возмущались тем, что они не задерживают вирусы, стоит прислушаться к голосу разума. И не надо забывать, что сейчас в разгаре также и другие респираторные инфекции, от которых маски тоже предохраняют.

Фото Максима Васильева

Работа в «красной зоне» сложна и психологически, и физически. За полгода медики Городского клинического центра приноровились к новым условиям, и выздоровевшие пациенты благодарны им за помощь и доброе отношение.