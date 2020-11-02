На томографию — только по показаниям

Отличить обычную острую респираторную инфекцию от COVID-19 в первые дни заражения не под силу даже опытным докторам. Небольшой подъем температуры, слабость и утомляемость, заложенность носа, головная боль — эти симптомы характерны для всех простудных заболеваний.

Главный пульмонолог России Сергей Авдеев говорит, что только каждый третий, заболевший ковидом, жалуется на одышку, каждый десятый — на боль в горле. И один из десяти упоминает о диарее. Значительно позже, на 4-5 день заболевания, у половины пациентов с ковидом пропадает обоняние и вкусовые ощущения.

Если у вас появились подобные симптомы, и вы подозреваете у себя COVID-19, это не означает, что вам срочно нужно бежать делать компьютерную томографию. Вам необходимо уйти на самоизоляцию, чтобы не заражать других. Возбудитель новой коронавирусной инфекции высоко контагеозен. И, конечно же, стоит обратиться к врачу: эта болезнь коварная. Если будет необходимо, он назначит вам исследования. При легком течении болезни делать КТ легких вообще не нужно. Она требуется, когда заболевание протекает в тяжелой форме, чтобы скорректировать лечение.

Есть надежда, что вакцинирование станет нашим спасением от самоизоляции и защитит нас от инфекции. Как сообщает «РГ», в ближайшее время к трем российским вакцинам против COVID-19: «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор», а также вакцина Центра Чумакова РАН, на рынке может появиться еще один препарат, разработанный в Китае. Его клинические исследования с участием 750 добровольцев начались в сентябре. Промежуточные результаты были положительными. После регистрации вакцины предполагается начать ее промышленное производство на площадке «Петровакса» в Подольске.

Елена Дмитриева