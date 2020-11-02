Девять из десяти

Женщин излечиваются при ранней диагностике рака молочной железы.

…Очередь к маммографу была небольшой: женщины приехали из деревень Илгышево и Тимирзькасы Аликовского района. Вернее, их организованно привезли в ЦРБ на машине больницы для того, чтобы они прошли диспансеризацию. Жительница деревни Тимирзькасы Галина Яковлева рассказывает, что проходить обследование стало очень удобно. Раньше нужно было ехать в Ядрин или Вурнары. Пока доедешь на маршрутке, пока вернешься, уже и день пройдет. А сейчас медики в район сами с аппаратурой приезжают. Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из главных направлений Национального проекта «Здравоохранение», это позволяет увеличить продолжительность и качество жизни населения.

Деревни, где живут женщины, расположены недалеко от Аликово, они уверяют, что и пешком могли бы дойти, но всех их подвезли на машине больницы, и домой они тоже на машине вернутся. Очень приятно такую заботу ощущать.

Галина Яковлева из Тимирзькасов 27 лет свинаркой отработала, сейчас на пенсии. Фельдшер ее систематически приглашает прийти в ФАП, особенно когда врачи из ЦРБ приезжают и проводят медосмотры, хотя она на здоровье пока не жалуется, дома корову держит, в огороде работает. Довольна, что на онкологию постоянно проверяют, заранее предупреждают, когда обследование будет проводиться.

Фельдшер Илгышевского ФАПа Альбина Борисова рассказала, что еще за неделю до приезда специалистов подготовила список своих пациенток. Компьютерная программа «помогла» ей отобрать всех женщин старше 39 лет, кто проходил диспансеризацию более двух лет назад. Всех обзвонила, предупредила, чтобы подготовились. Она считает, что пациенты на ее участке очень отзывчивые, все женщины дисциплинированно пришли делать снимки.

Сама Альбина Борисова работает в ФАПе по программе «Земский фельдшер». Она человек опытный, со стажем в медицине 29 лет. Недавно решила, что пора отдохнуть и ушла на пенсию. Однако через полгода ей наскучила домашняя размеренная жизнь, а тут увеличили возраст для медиков, которые могут участвовать в программе, и Альбина согласилась вернуться. Пациенты были этому рады: фельдшер добросовестная, грамотная, всех жителей знает. А для работы на селе очень важно, чтобы медику доверяли.

ЦИФРЫ Прогноз выживаемости при 0 и 1 стадиях рака молочной железы — 100%, при 2 стадии — 93%, на 3 стадии — 72%. Выживаемость пациентов с 4 стадией — 22%.

Пока мы разговаривали, очередь стала заметно меньше: процедура длится около десяти минут. Рентгенолаборант Олег Фазлетдинов за день принимает по 40 человек. Заезжают они с водителем передвижного комплекса в район в понедельник и работают четыре дня. В четверг вечером возвращаются домой, а в пятницу врачи описывают снимки и отправляют результаты в ЦРБ. Если возникает подозрение, что у пациентки начала развиваться опухоль, ее тут же вызывают к онкологу, чтобы дообследовать и, если диагноз подтвердится, назначить лечение.

В Аликовский район маммограф из Республиканского диспансера приезжает уже пятый раз, и, по словам заместителя главного врача Аликовской центральной районной больницы Светланы Ивановой, 80% женщин уже прошли скрининг.

Всего в Республиканском онкодиспансере три передвижных комплекса, они выезжают в разные районы республики, в том числе и в удаленные населенные пункты, откуда женщинам непросто добраться до лечебного учреждения со стационарной техникой. Поэтому «кабинетам на колесах» они очень рады. Тем более, что современные цифровые маммографы обладают низкой лучевой нагрузкой, а снимки в двух проекциях получаются очень высокого качества.

В прошлом году такие комплексы выезжали более двухсот раз. И в этом году, несмотря на то, что на несколько месяцев приходилось делать перерыв из-за ограничений по коронавирусной инфекции, рентгенолаборанты совершили уже 143 выезда и обследовали более 5 тысяч женщин. Было обнаружено несколько случаев заболевания раком молочной железы на ранних стадиях.

«Кабинет на колесах оснащен новым цифровым маммографическим аппаратом высокого разрешения. При этом женщины получают очень низкую дозу облучения», — заверяет рентгенолаборант Республиканского онкологического диспансера Олег Фазлетдинов. Фото Екатерины Угловой

Заведующая отделением рентгенодиагностики Республиканского онкологического диспансера Марина Сафонова уверена, что женщинам после 40 лет непременно нужно проходить такое обследование, даже при отсутствии жалоб. Когда женщина систематически обследуется, то увидеть изменения, которые могут стать началом заболевания, врачу намного проще.

К СВЕДЕНИЮ На сегодняшний день рак молочных желез является наиболее распространенным видом злокачественных новообразований у женщин. В Чувашии раком молочной железы ежегодно заболевают более 400 женщин. Однако, несмотря на угрожающие цифры статистики, ранняя диагностика заболеваний молочной железы ведет к полному излечению в 90% случаев.

Когда дело касается рисков тяжело заболеть, мы переживаем, вспоминая печальные события, которых хватает в жизни каждого. И нередко даже не подозреваем, что благополучных исходов намного больше — просто потому, что о них не любят рассказывать те, кто справился с болезнью. Этот опыт довольно травматичен: легких операций не бывает, да и грустных мыслей обычно так много, что по прошествии времени мы не столько само лечение вспоминаем, сколько тревожное состояние того времени. Вот только один пример.

Жительница Чебоксар Татьяна Николаевна попала на маммографию случайно: возвращалась с дачи домой и увидела «кабинет на колесах». Народу было мало, она решила воспользоваться случаем. На снимке обнаружили опухоль — совсем маленькую. Она очень быстро получила направление на полное обследование, выяснилось, что новообразование злокачественное. Врачи объясняли ей, что диагноз поставлен на ранней стадии, что волноваться и плакать не надо, операция решит все проблемы. Но она все равно волновалась и плакала, написала завещание и попрощалась со всеми родными. Взрослой дочери объяснила, в чем ее хоронить.

С тех пор прошло уже три года. Женщина признается, что не помнит, как ей делали операцию, как восстанавливалась: это прошло незаметно для нее. Но она до сих пор вспоминает тот леденящий ужас, который пережила, узнав диагноз. Ей сложно было справиться именно со страхом. Систематические осмотры у врачей-онкологов показывают, что ее здоровье не вызывает никаких опасений. И она расстраивается, что три года жила «как замороженная», жалеет, что не верила врачам и позволила болезни отнять несколько лет жизни. А всего-то надо было посмотреть статистику: рак излечим, если диагноз поставили на ранних стадиях.

Передвижной рентгенологический комплекс на базе автомобиля КамАЗ легко проедет в самые труднодоступные деревни республики. Фото Екатерины Угловой