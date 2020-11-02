Скоро соревнования

Хоккейная команда детей с ограничениями по зрению и слепых «Юман» готовится провести первую игру в своей истории.

Клуб был создан в августе 2020 года в рамках реализации грантового проекта «Хоккей без границ». Ранее «СЧ» уже рассказывала об истории создания команды и разных тонкостях хоккея для слепых. Тренировки клуба «Юман» проходят на базе регионального центра по хоккею, в котором созданы все условия для занятий ребят с ограниченными возможностями.

После подготовительного периода чебоксарская команда отправится в Москву, где в Международный день хоккея, 1 декабря, на льду столичной арены «Спартак» ребята сыграют товарищеский матч против московской «Фортуны».

В клубе «Юман» занимаются 10 ребят в возрасте от 8 до 15 лет. По правилам хоккея вратарь команды должен быть с полным отсутствием зрения. «Хоккей всегда был мне интересен. Поэтому, когда я пришел на первую тренировку, появился энтузиазм. Заниматься мне очень нравится, тренируюсь с большим удовольствием, — рассказал пресс-службе Минспорта Чувашии 15-летний голкипер команды «Юман» Иван Железнов. — Моя цель — повысить уровень своего мастерства. Мы серьезно готовимся к матчу в Москве, тренировки 2-3 раза в неделю, у команды настрой боевой».

О реализации проекта «Хоккей без границ» на территории Чувашии и команде «Юман» на спортивном телеканале «Матч! Страна» показали видеосюжет. Фото cap.ru