Чувашская энергосбытовая компания стала победителем Всероссийского конкурса «МедиаТЭК»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

10 ноября были подведены итоги Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК», организатором которого выступает Министерство энергетики Российской Федерации. Решением федерального жюри ЧЭСК заняла второе место в номинации «Лучший потребитель — надежный партнер» с проектом «100 лет Чувашии — 100 надежных партнеров Чувашской энергосбытовой компании». Акция компании направлена на улучшение взаимодействия между всеми участниками энергорынка Чувашии и поощрение добросовестных и ответственных потребителей электроэнергии.

Напомним, «Надежный партнер» проводится при поддержке Правительства Чувашии. Лучших по итогам 2019 года определили по всем направлениям: ЖКХ, промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, бюджетной сферы. Победителей по традиции объявили в нескольких номинациях. «Образцовый промышеленник», «За стремительный рост», «Знатный аграрий», «Тесный информобмен». В этом году ввели и специальную номинацию «За прогресс» для предприятий — должников, которые своевременно оплачивают текущее потребление и соблюдают графики погашения задолженности в рамках соглашений о реструктуризации. Учредили и Гран-при, который достался давнему надежному партнеру, неоднократному победителю акции чебоксарскому предприятию «Сеспель».

«Взаимные расчеты за потребленные ресурсы — важный элемент развития экономики региона», — отмечает исполнительный директор ЧЭСК Александр Гончаров.

Среди региональных телевизионных СМИ Новочебоксарское кабельное телевидение заняло первое место в номинации «Социальная и экологическая инициатива» с проектом «На благо городу: видеорепортажи Новочебоксарского кабельного телевидения о социальных проектах Чебоксарской ГЭС».      Отметим, на федеральный тур МедиаТЭК-2020 поступило около 586 работ из 61 региона страны. Среди компаний самыми активными стали подразделения ПАО «РусГидро», ПАО «Газпром» и ПАО «Россети».

Конкурс «МедиаТЭК» проводит Министерство энергетики РФ с 2015 года. В состав экспертного совета конкурса входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК. Возглавляет экспертный совет пресс-секретарь президента России, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков.

Основная цель конкурса — стимулирование роста профессионализма энергетических компаний, СМИ в области информационного освещения деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, стимулирование проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.

 

Справка
АО «Чувашская энергосбытовая компания» является Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Чувашской Республики. Клиентами и партнерами АО «ЧЭСК» являются порядка 14,5 тыс. юридических лиц и 427 тыс. абонентов-физических лиц. Деятельность восьми межрайонных отделений компании охватывает все районы и города республики. С 1 декабря 2012 г. ЧЭСК начала работу в качестве управляющей компании. АО «ЧЭСК» входит в структуру АО «ЭСК «РусГидро» (100% ДО ПАО «РусГидро»).

 

РусГидро — одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. В Группу РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации, а также энергосбытовые компании. Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Чувашской Республике, Красноярском крае и Рязанской области. Все 4 сбытовые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, обслуживающими более 3 млн частных клиентов и свыше 100 тыс. корпоративных.

Опубликовано: 11 ноября 2020 г.


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