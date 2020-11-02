Оперный фестиваль пройдет с максимальным соблюдением мер безопасности

О подготовке к XXX Международному оперному фестивалю имени М.Д. Михайлова рассказала на сегодняшней планерке министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. Традиционно одно из крупных культурных событий в жизни Чувашии пройдет с 20 по 29 ноября. В рамках юбилейного фестиваля будут представлены четыре оперы и гала-концерт. Безусловно, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Зрителей порадуют солисты Мариинского, Большого и других театров страны.

Олег Николаев заострил внимание на соблюдении мер коронавирусной безопасности во время работы фестиваля. Проведение предыдущих фестивалей, в частности, балетного, показало, что «в целом мы уже научились проводить такие мероприятия в условиях пандемии».