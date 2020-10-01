«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает стать «Счастливчиком месяца»

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» с 1 ноября по 31 декабря 2020 года проводит акцию для своих клиентов – «Счастливчик месяца». Участие в ней могут принять потребители коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Новочебоксарске – физические лица, получающие квитанции за указанные услуги напрямую от «Т Плюс».

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете клиента» на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» и подписаться на рассылку электронных квитанций.

Два победителя акции — по итогам ноября и декабря — будут определены в результате розыгрыша в срок до 15 декабря 2020 года и 15 января 2021 года соответственно. Информация о победителях будет размещена в средствах массовой информации, а также на официальном сайте организатора в течении семи календарных дней с момента проведения выбора победителей. «Счастливчиков месяца» поощрят ценными призами.