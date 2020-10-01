В «бережливой» поликлинике к онкобольным — особое внимание

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Зеленый свет» для пациента

Впереди только ноябрь, а в кабинете врача-онколога Людмилы Максимовой аккуратные папочки с разноцветными закладками, где подшиты медицинские карты пациентов, которых здесь ждут в январе, феврале и даже в следующем октябре. ЦАОП — Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в новой поликлинике Центральной городской больницы в марте этого года. Здесь выполняются сразу две части нацпроекта «Здравоохранение» — «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Бережливые технологии».
В центре, который организовывался в поликлинике, построенной по современным стандартам, очень комфортно. Здесь предусмотрено все до последней мелочи: не только отдельные туалеты для маломобильных пациентов, но и световая сигнализация для пациентов, которых приглашают в кабинет или дневной стационар. Потоки пациентов, нуждающихся в лечении, и тех, кто пришел на прием, разделены по времени, поэтому нет очередей. Это важно, потому что пока здесь работают всего два врача-онколога. А работы очень много. К центру прикреплены пациенты сразу трех лечебных учреждений: Центральной городской больницы, Первой Чебоксарской городской больницы имени П.Н. Осипова и Второй городской. Нередко сюда направляют пациентов ГКБ № 1 и даже жителей Новочебоксарска. Это 2200 человек, которые уже поставлены на учет.
Но надо сразу сказать, что не всех онкобольных направляют в ЦАОП для лечения. Есть сложные схемы химиотерапии, которые проводятся только в онкодиспансере.
Вера Ивановна, пациентка, которая проходит химиотерапию здесь, очень довольна тем, что ей не просто ставят капельницы с лекарством, но и помогают, если у нее поднимается давление, или возникают проблемы с желудком. К сожалению, лечение имеет побочные действия, которые нередко требуют вмешательства лечащего доктора.

КСТАТИ
«Бережливые технологии» включают в себя 21 параметр, но для пациентов самые очевидные — это доступность медицинской помощи, оптимизация работы лечебного учреждения, возможность легко записаться к врачу и сокращение времени ожидания.

Заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Людмила Максимова рассказывает, что ей пришлось доучиваться для того, чтобы работать в центре, несмотря на большой стаж работы врачом-онкологом. Но тут ей нравится, потому что в случае серьезных проблем с побочным действием препаратов или при выявлении сопутствующих заболеваний к пациентам прямо в дневной стационар можно вызвать коллег других специальностей из поликлиники. А если не удается стабилизировать состояние больного, то его немедленно укладывают в стационар — это плюс многопрофильной больницы. К тому же благодаря телемедицине можно срочно устроить консилиум с докторами онкодиспансера.
Но самое трудное — это вести первичный прием, когда у пациента обнаруживается опухолевый процесс. Человек в этот момент часто нуждается не столько в онкологе, сколько в Докторе. Именно так, с большой буквы.
Если в нацпроекте «Здравоохранение» мероприятия направлены на снижение общей смертности и инвалидизации от онкологических заболеваний на основе обеспечения раннего выявления, то на практике выясняется, что мало выявить на ранней стадии болезнь. Надо уговорить пациента начать лечиться. Людмила Максимова с горечью рассказывает, как к ней на первичный прием пришел мужчина, у которого врач-эндоскопист обнаружила опухоль желудка и отправила к онкологу. Но его супруга решила, что диагноз ошибочный, потому что онкомаркеры в норме. Убедить ее, что на ранних стадиях так бывает и надо срочно начинать лечение, не удалось, а сам пациент жене верил больше, чем врачам. В результате они занялись оздоровлением, и вот недавно, когда мужчина потерял половину своего веса, а онкомаркеры стали высокими, они согласились на лечение. Увы, у молодых людей процесс развивается стремительно и, хотя лечение назначено, прогнозировать что-либо сейчас сложно: самое ценное время упущено.

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ,
министр здравоохранения Чувашии:
— Главный импульс снижения смертности в республике в прошлом году задала реализация национального проекта «Здравоохранение». На региональные проекты направлено почти 11% общей суммы финансирования отрасли здравоохранения, включая строительство, капитальные ремонты и оснащение оборудованием.

Лечение, которое проводится в центре, постоянно контролируют врачи онкодиспансера. Перед посещением специалистов обязательно проводят инструментальное и лабораторные обследования, задействуют современные цифровые маммографический и флюорографический аппараты, рентгендиагностический комплекс, компьютерный томограф, видеоэндоскопическую систему, УЗИ-аппараты экспертного класса. Все это находится здесь же в поликлинике. В сам онкодиспансер пациенту записываться не надо: это делают в ЦАОП по единой информационной системе, которая, кстати, тоже развивается благодаря нацпроекту.

Чтобы в коридорах не было очередей, медсестрам и сотрудникам регистратуры приходится много работать, обзванивать пациентов, приглашая их к определенному часу. И тогда все идет по расписанию, больные не тратят время на томительное ожидание.

Главный врач Центральной городской больницы Татьяна Маркелова убеждена, что технологии «бережливой поликлиники» предоставляют для пациентов онкологического профиля «зеленый коридор» и при этом не мешают другим пациентам. Для больных врача-онколога выделено специальное время в расписании по всем видам обследования: нужно УЗИ или КТ — для этого предусмотрено «окно», никого не нужно «двигать», чтобы пропустить онкобольного без очереди. Он приходит в назначенное время, ему даже записываться не нужно, все это делает доктор. Но и это не все. Очень важно, что у пациентов онкопрофиля своя регистратура, им не нужно стоять в общей очереди, а отсутствие лишних контактов в наше время часто равно спасению жизни.

ЦИФРА
18,2% — одногодичная летальность онкологических пациентов в Чувашии в 2020 году, в России в целом — 21,8%

Такой же центр амбулаторной онкологической помощи работает в Канашском межтерриториальном медицинском центре. Его также открыли в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В функции центра входит работа по онкологическому поиску и диспансерному наблюдению за больными, а также лечение. Здесь делают химиотерапию пациенты из восьми районов республики: Янтиковского, Батыревского, Комсомольского, Ибресинского, Яльчикского, Канашского, Шемуршинского районов и города Канаша. Теперь людям с ослабленным иммунитетом не нужно ехать в столицу республики, стоять в очередях, а потом возвращаться домой, иногда на перекладных. Здесь и очередей нет, и внимания каждому пациенту больше: загруженность дневного стационара существенно ниже.
Еще два таких центра должны открыться в ближайшем будущем. Один из них — в Новочебоксарске.

 

Фото: Когда заведующая ЦАОП Людмила Максимова ведет первичный прием, она старается рассказать пациентам о подозрении на опухолевый процесс такими словами, чтобы у них возникло желание лечиться.

Опубликовано: 29 октября 2020 г.


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