В «бережливой» поликлинике к онкобольным — особое внимание

«Зеленый свет» для пациента

Впереди только ноябрь, а в кабинете врача-онколога Людмилы Максимовой аккуратные папочки с разноцветными закладками, где подшиты медицинские карты пациентов, которых здесь ждут в январе, феврале и даже в следующем октябре. ЦАОП — Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в новой поликлинике Центральной городской больницы в марте этого года. Здесь выполняются сразу две части нацпроекта «Здравоохранение» — «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Бережливые технологии».

В центре, который организовывался в поликлинике, построенной по современным стандартам, очень комфортно. Здесь предусмотрено все до последней мелочи: не только отдельные туалеты для маломобильных пациентов, но и световая сигнализация для пациентов, которых приглашают в кабинет или дневной стационар. Потоки пациентов, нуждающихся в лечении, и тех, кто пришел на прием, разделены по времени, поэтому нет очередей. Это важно, потому что пока здесь работают всего два врача-онколога. А работы очень много. К центру прикреплены пациенты сразу трех лечебных учреждений: Центральной городской больницы, Первой Чебоксарской городской больницы имени П.Н. Осипова и Второй городской. Нередко сюда направляют пациентов ГКБ № 1 и даже жителей Новочебоксарска. Это 2200 человек, которые уже поставлены на учет.

Но надо сразу сказать, что не всех онкобольных направляют в ЦАОП для лечения. Есть сложные схемы химиотерапии, которые проводятся только в онкодиспансере.

Вера Ивановна, пациентка, которая проходит химиотерапию здесь, очень довольна тем, что ей не просто ставят капельницы с лекарством, но и помогают, если у нее поднимается давление, или возникают проблемы с желудком. К сожалению, лечение имеет побочные действия, которые нередко требуют вмешательства лечащего доктора.

КСТАТИ «Бережливые технологии» включают в себя 21 параметр, но для пациентов самые очевидные — это доступность медицинской помощи, оптимизация работы лечебного учреждения, возможность легко записаться к врачу и сокращение времени ожидания.

Заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Людмила Максимова рассказывает, что ей пришлось доучиваться для того, чтобы работать в центре, несмотря на большой стаж работы врачом-онкологом. Но тут ей нравится, потому что в случае серьезных проблем с побочным действием препаратов или при выявлении сопутствующих заболеваний к пациентам прямо в дневной стационар можно вызвать коллег других специальностей из поликлиники. А если не удается стабилизировать состояние больного, то его немедленно укладывают в стационар — это плюс многопрофильной больницы. К тому же благодаря телемедицине можно срочно устроить консилиум с докторами онкодиспансера.

Но самое трудное — это вести первичный прием, когда у пациента обнаруживается опухолевый процесс. Человек в этот момент часто нуждается не столько в онкологе, сколько в Докторе. Именно так, с большой буквы.

Если в нацпроекте «Здравоохранение» мероприятия направлены на снижение общей смертности и инвалидизации от онкологических заболеваний на основе обеспечения раннего выявления, то на практике выясняется, что мало выявить на ранней стадии болезнь. Надо уговорить пациента начать лечиться. Людмила Максимова с горечью рассказывает, как к ней на первичный прием пришел мужчина, у которого врач-эндоскопист обнаружила опухоль желудка и отправила к онкологу. Но его супруга решила, что диагноз ошибочный, потому что онкомаркеры в норме. Убедить ее, что на ранних стадиях так бывает и надо срочно начинать лечение, не удалось, а сам пациент жене верил больше, чем врачам. В результате они занялись оздоровлением, и вот недавно, когда мужчина потерял половину своего веса, а онкомаркеры стали высокими, они согласились на лечение. Увы, у молодых людей процесс развивается стремительно и, хотя лечение назначено, прогнозировать что-либо сейчас сложно: самое ценное время упущено.

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ,

министр здравоохранения Чувашии: — Главный импульс снижения смертности в республике в прошлом году задала реализация национального проекта «Здравоохранение». На региональные проекты направлено почти 11% общей суммы финансирования отрасли здравоохранения, включая строительство, капитальные ремонты и оснащение оборудованием.

Лечение, которое проводится в центре, постоянно контролируют врачи онкодиспансера. Перед посещением специалистов обязательно проводят инструментальное и лабораторные обследования, задействуют современные цифровые маммографический и флюорографический аппараты, рентгендиагностический комплекс, компьютерный томограф, видеоэндоскопическую систему, УЗИ-аппараты экспертного класса. Все это находится здесь же в поликлинике. В сам онкодиспансер пациенту записываться не надо: это делают в ЦАОП по единой информационной системе, которая, кстати, тоже развивается благодаря нацпроекту.

Главный врач Центральной городской больницы Татьяна Маркелова убеждена, что технологии «бережливой поликлиники» предоставляют для пациентов онкологического профиля «зеленый коридор» и при этом не мешают другим пациентам. Для больных врача-онколога выделено специальное время в расписании по всем видам обследования: нужно УЗИ или КТ — для этого предусмотрено «окно», никого не нужно «двигать», чтобы пропустить онкобольного без очереди. Он приходит в назначенное время, ему даже записываться не нужно, все это делает доктор. Но и это не все. Очень важно, что у пациентов онкопрофиля своя регистратура, им не нужно стоять в общей очереди, а отсутствие лишних контактов в наше время часто равно спасению жизни.

ЦИФРА 18,2% — одногодичная летальность онкологических пациентов в Чувашии в 2020 году, в России в целом — 21,8%

Такой же центр амбулаторной онкологической помощи работает в Канашском межтерриториальном медицинском центре. Его также открыли в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В функции центра входит работа по онкологическому поиску и диспансерному наблюдению за больными, а также лечение. Здесь делают химиотерапию пациенты из восьми районов республики: Янтиковского, Батыревского, Комсомольского, Ибресинского, Яльчикского, Канашского, Шемуршинского районов и города Канаша. Теперь людям с ослабленным иммунитетом не нужно ехать в столицу республики, стоять в очередях, а потом возвращаться домой, иногда на перекладных. Здесь и очередей нет, и внимания каждому пациенту больше: загруженность дневного стационара существенно ниже.

Еще два таких центра должны открыться в ближайшем будущем. Один из них — в Новочебоксарске.

Фото: Когда заведующая ЦАОП Людмила Максимова ведет первичный прием, она старается рассказать пациентам о подозрении на опухолевый процесс такими словами, чтобы у них возникло желание лечиться.