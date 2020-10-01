Муниципальная программа социально-экономического развития города Канаша Чувашской Республики на 2020-2025 годы

Утверждена постановлением администрации г. Канаша от 15.09.2020 (№ 641)

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Главный приоритет в сфере реализации муниципальной программы — устойчивый рост качества жизни населения города.

Целью программы является повышение качества жизни населения путем:

— комплексной модернизации, поэтапного развития, благоустройства улично-дорожной сети и повышения безопасности дорожного движения в городе Канаше;

— создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

— поддержки в решении жилищной проблемы многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, проживающих на территории города Канаша, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

— обеспечения гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городе Канаше;

— повышения уровня экологической безопасности и улучшения состояния окружающей природной среды;

— обеспечения доступности качественного образования,

— обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Канаша, оптимизации долговой нагрузки на бюджет города Канаша;

— повышения эффективности бюджетных расходов, качества управления общественными финансами.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

— приведение в нормативное состояние автомобильных дорог;

— строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;

— уменьшение основной очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий;

— улучшение экологической ситуации за счет утилизации, обезвреживания и безопасного размещения отходов;

— ликвидация объектов накопленного экологического ущерба;

— повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования;

— совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного планирования. Программа реализуется в 2020-2025 годах в один этап.

Обобщенная характеристика основных мероприятий (проектов) муниципальной программы

В период с 2020 по 2025 год в рамках программы будет реализовано 19 проектов инфраструктурной направленности и 7 коммерческих проектов.

Проекты инфраструктурной направленности будут профинансированы на общую сумму 812418,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального финансирования на сумму 123620,0 тыс. рублей, за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики — 688798,9 тыс. рублей.

Объем финансирования коммерческих проектов составит 563800,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников финансирования.

ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дорожная инфраструктура

Неудовлетворительное состояние более 75% автомобильных дорог города.

В рамках реализации программы «Развитие транспортной системы города Канаша Чувашской Республики» на 2019-2035 гг. предусмотрены средства на 2020 год:

— На капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним предусмотрено 7488,0 тыс. рублей. Начат ремонт 15 дворовых территории МКД и 2 проезда к МКД общей площадью 9,9 тыс. м2.

— На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа предусмотрено на 2020 год 26508,7 тыс. рублей. Администрацией планировался капитальный ремонт ул. К. Маркса на период 2020-2022 гг. Объявленные аукционы 24.04.2020 и 06.05.2020 признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия участников закупки по выбору подрядчика.

В связи с этим средства перенаправлены на текущий ремонт участков автомобильных дорог по ул. Канашская, ул. Полевая, ул. Свободы, ул. Машиностроителей, ул. Первомайская, пер. Б. Хмельницкого, ул. Дружбы, территория Элеватор.

— На проведение 1 этапа капитального ремонта автомобильной дороги ул. К. Маркса, протяженностью 0,62 км необходима сумма 78523,93 тыс. рублей; 2 этапа, протяженностью 0,911 км, — 81090,6 тыс. рублей. В соответствии с выделенным бюджетом ремонт растягивается на 6 лет, что затруднит движение транспортных средств по городу Канашу.

— На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа на 2020 год предусмотрена сумма 41962,667 тыс. рублей, в том числе:

— Продолжается реконструкция ул. Фрунзе, 1 и 2 этапы, — 1,044 км (всего на сумму 82899,0 тыс. рублей).

— На проведение реконструкции автомобильной дороги пр. Ленина, 1 этап, протяженностью 0,92 км, необходима сумма 92451,5 тыс. рублей, 2 этапа, протяженностью 1,55 км — 190980 тыс. рублей. В соответствии с выделенным бюджетом реконструкция растягивается на 6 лет, что затруднит движение транспортных средств по городу Канашу, так как пр-т Ленина является единственной центральной автодорогой, соединяющей районы города. Для решения ситуации необходимо предусмотреть в республиканском и местном бюджетах дополнительные средства на 2020 год — 92451,5 тыс. рублей, на 2021 год — 190980,0 тыс. рублей.

Пути решения

Выделение денежных средств на реализацию проектов из республиканского и местного бюджетов. Привлечение граждан и заинтересованных лиц для участия в Республиканском конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 года № 7 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах». В 2020 году на конкурс направлено 5 проектов по ремонту автомобильных дорог на сумму 12485,0 тыс. рублей.

ЖКХ

Завершение строительства объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс. м3/сутки в г. Канаше.

Что делается

Ранее заключенный муниципальный контракт расторгается в судебном порядке. После расторжения контракта будет объявлен новый аукцион на оставшиеся объемы работ.

Источники и объемы финансирования

Республиканский бюджет — 171044,654 тыс. рублей. Местный бюджет — 19004,62 тыс. рублей.

Изношенность сетей водоснабжения. Протяженность водопроводных сетей составляет 155,9 км, износ сетей составляет 82,0%.

Необходимы:

— реконструкция насосных станций 1-3 подъема водовода «Бахтиарово — Канаш» протяженностью 16,4 км;

— строительство сооружений для смешивания воды Бахтиаровского и Высоковского водозаборов с целью ее умягчения;

— реконструкция двух линий водовода «Бахтиарово — Канаш», D=400 мм, протяженностью — 2223 м;

— реконструкция водопроводных сетей по городу;

— реконструкция насосных станций 1-3 подъема водовода «Высоковка — Канаш» протяженностью 14,8 км;

— строительство станции обезжелезивания на насосной станции 3-го подъема водовода «Высоковка — Канаш»;

— вынос двух линий водовода «Высоковка — Канаш» из-под территории городского кладбища;

— замена одной линии водовода «Высоковка — Канаш», D=400 мм, в районе 4 км автодороги Канаш — Урмары;

— разработка ПСД на реконструкцию насосных станций и в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»;

— канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 82,1%. Необходимы реконструкция:

— канализационной насосной станции перекачки сточных вод № 1,2,4,6 (замена кровли, внутренней электропроводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов);

— замена самотечного коллектора напорной линии КНС № 4 от крайнего колодца в районе Шевле до Главной насосной станции, D 600 мм, длиной 500 м + 500 м;

— замена канализационной насосной станции УПП ВОС «Ритм» в районе домов по ул. Свободы на автоматизированную КНС;

— замена напорной линии от КНС №3 по ул. Свободы до ул. Железнодорожная.

Пути решения

Необходимы денежные средства на проектирование вышеперечисленных работ в сумме 79100,0 тыс. рублей для дальнейшего включения этих объектов в состав мероприятий программ «Чистая вода», «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.».

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

1. На 01.01.2020 года признаны аварийными и подлежащие сносу 10 многоквартирных домов общей площадью 2734 м2, где проживают 224 человека. Так как в городе Канаше дома признаны аварийными после 01.01.2017 года, то они не вошли в программу переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Пути решения

Для расселения граждан, проживающих в аварийных домах, потребуется порядка 80000 тыс. рублей.

Источники финансирования

Фонд реформирования ЖКХ, республиканский бюджет и местный бюджет. Итого — 80000,0 тыс. рублей.

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят 76 детей-сирот, из них 47 имеют право на получение жилья. Из-за дефицита жилых помещений в строящихся домах приобретается вторичное жилье, соответствующее установленным критериям отбора. На учет по предоставлению земельных участков принято 656 многодетных семей. Обеспечено участками 506 семей, ожидают очереди 150 семей.

Пути решения

Дополнительные денежные средства в сумме 47000,0 тыс. рублей. Привлечение подрядных организаций для строительства жилого фонда.

Источники и объемы финансирования

Республиканский бюджет — 47000,0 тыс. рублей.

ЭКОЛОГИЯ

1. Имеющаяся городская свалка не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (строительный техникум находится в 800 метрах, дачные участки примыкают к границам свалки при нормативе 1000 метров). К тому же эксплуатация свалки прекращена в связи с окончанием лицензии на утилизацию ТБО.

Что делается

В настоящее время выполнена проектно-сметная документация на рекультивацию свалки твердых коммунальных отходов г. Канаша и прошла экологическую экспертизу, стоимость проекта — 67900,0 тыс. рублей. Проект включен в федеральный проект «Чистая страна».

Источники и объемы финансирования

Федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет. Итого — 67900,0 тыс. рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Реконструкция здания МБОУ «СОШ № 11 им. И.А. Кабалина» г. Канаш со строительством пристроя на 500 мест. Необходимость реконструкции обусловлена потребностью ликвидации второй смены учащихся.

Пути решения

Выделение денежных средств на реализацию проектов из федерального, республиканского и местного бюджетов. Объемы финансирования не определены ввиду необходимости корректировки ПСД.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

Неустойчивая долговая политика бюджета города Канаша. Рост расходов на обслуживание муниципального долга. На 2020 год расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены в объеме 3000,0 тыс. рублей, рост к уровню 2019 года в 7,4 раза. На начало 2020 года муниципальный долг составил 56300,0 тыс. рублей.

Что делается

Разработана дорожная карта по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2020-2022 гг., предусмотрено сокращение нерезультативных расходов на 2500,0 тыс. рублей.

Пути решения

Снижение затрат на обслуживание коммерческих заимствований путем замещения бюджетными кредитами. Реструктуризация муниципальных долговых обязательств.

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В период с 2020 по 2025 год в рамках программы будет реализовано 19 проектов инфраструктурной направленности и 7 коммерческих проектов с общим объемом финансирования 1376218,9 тыс. рублей.

Проекты инфраструктурной направленности будут профинансированы на общую сумму 812418,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального финансирования на сумму 123620,0 тыс. рублей, за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики — 688798,9 тыс. рублей.

Объем финансирования коммерческих проектов составит 563800,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников финансирования.

Планируемый объем финансирования программы составляет 1376218,9 тыс. рублей,

из них средства:

федерального бюджета — 123620,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году — 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году — 78620,0 тыс. рублей;

в 2022 году — 45000,0 тыс. рублей;

в 2023 году — 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году — 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году — 0,0 тыс. рублей;

консолидированный бюджет ЧР — 688798,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году — 196596,4 тыс. рублей;

в 2021 году — 210719,7 тыс. рублей;

в 2022 году — 76256,7 тыс. рублей;

в 2023 году — 68408,7 тыс. рублей;

в 2024 году — 68408,7 тыс. рублей;

в 2025 году — 68408,7 тыс. рублей;

средств внебюджетных источников — 563800,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году — 145500,0 тыс. рублей;

в 2021 году — 387500,0 тыс. рублей;

в 2022 году — 18000,0 тыс. рублей;

в 2023 году — 3800,0 тыс. рублей;

в 2024 году — 5000,0 тыс. рублей;

в 2025 году — 4000,0 тыс. рублей

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

К 2026 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

— Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, — 18%;

— Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг — 85%;

— Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, — 6 человек ежегодно;

— Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов — 77,7%;

— Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях — 100 процентов;

— Отношение муниципального долга города Канаша Чувашской Республики к доходам бюджета города Канаша (без учета безвозмездных поступлений) — 50%.

Печатается в сокращении. Полный текст — на сайте Минэкономразвития республики.

Станция Канаш является крупнейшим железнодорожным узлом республики — ежедневно здесь останавливаются десятки поездов, следующие по всем направлениям. Строительство станции началось в 1891 году и было полностью завершено к концу 19-го века. Появление железнодорожного сообщения сыграло огромную роль в развитии поселка Шихраны, а затем города Канаша. И неслучайно на гербе Канаша изображена эмблема, состоящая из шестерни и железнодорожного колеса с крыльями.