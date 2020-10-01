Оформившие кредитные каникулы заемщики обязаны подтвердить снижение доходов

Заявки на каникулы не принимают, но остались собственные программы

Чтобы поддержать в пандемию граждан и бизнес, весной нынешнего года вступил в действие закон о кредитных каникулах. Благодаря ему физические лица и предприниматели, являющиеся заемщиками банков, получали отсрочку по кредитным обязательствам, если в последнее время их доходы снизились не менее, чем на 30%. С соответствующим заявлением они могли обратиться до конца сентября.

По данным Национального банка Чувашской Республики от физических лиц и индивидуальных предпринимателей во все банки, действующие на территории республики, поступило более 2,9 тыс. обращений на получение кредитных каникул (максимум до 6 месяцев), в соответствии с законом № 106-ФЗ. Банки одобрили более 1,5 тыс. заявок, или 53,3% от числа рассмотренных требований.

Еще почти 15,1 тыс. заявок от физических лиц и индивидуальных предпринимателей поступило на изменение условий кредитных договоров по собственным программам банков, из которых одобрено около 9,6 тыс., или 64,3% от числа рассмотренных требований. Оставшиеся заявки рассматриваются в порядке очереди, так что число положительных решений должно расти.

В связи с этим Национальный банк напоминает: граждане, получившие кредитные каникулы, обязаны документально подтвердить снижение дохода. Упомянутый закон давал им 90 дней, чтобы собрать и передать кредитору документы, подтверждающие снижение дохода. Плюс еще 30 дней, если какие-то непредвиденные обстоятельства помешали это сделать в срок. Таким образом люди, обратившиеся за отсрочкой платежей еще в апреле, а большинство граждан сделали это в первой половине апреля, уже должны были направить кредиторам все необходимые документы. «После подачи заявки гражданам нужно всегда быть на связи со своим кредитором, — советует управляющий Отделением-НБ Чувашской Республики Александр Логвинов. — Если подтверждающие документы не поступят, то каникулы могут быть аннулированы».

Разумеется, бывают ситуации, когда заемщик не может подтвердить необходимое снижение дохода. Для таких случаев Банк России рекомендовал кредиторам рассмотреть возможность переоформить каникулы на собственную программу реструктуризации, начиная с той же даты, с которой велся отсчет кредитных каникул по закону, а также разъяснять ее отличие от отсрочки по федеральному закону. Надо помнить, что банки стараются идти навстречу клиентам. Им гораздо проще договориться с заемщиками на взаимовыгодных условиях и постепенно вернуть долг.

Малый и средний бизнес мог вписаться в этот закон, если попадал в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Представители этой группы 770 раз обратились с просьбой о кредитных каникулах. Банки одобрили свыше 570 заявок, или 75,4% от числа рассмотренных требований. На изменение условий кредитных договоров по собственным программам банков от малых и средних предприятий поступило более 400 заявок, из которых одобрено более 300, или 79,3% от общего числа рассмотренных обращений.

Так как преференции, данные федеральным законом, не действуют с сентября, Банк России рекомендовал кредиторам продлить действие собственных программ реструктуризации до 31 декабря 2020 года. Чтобы у граждан и бизнеса была возможность восстановить свое финансовое положение после прекращения кредитных каникул.