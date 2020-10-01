В Чувашии отпраздновали День работника сельского хозяйства

Ярким и масштабным театрализованным представлением открылся в минувшую пятницу праздник в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в ледовом дворце «Чебоксары Арена». Здесь собрались лучшие представители АПК со всей республики.

Правда, нынче их было меньше, чем в прежние годы, — жесткие требования антивирусной безопасности «проредили» ряды участников. И на входе прибывающих встречали с термометрами и дезинфицирующими спреями. Но все это не сильно омрачило празднование, в фойе слышались смех, радостные возгласы встретившихся друзей и коллег, делались селфи на память.

Меньше было также выставлено экспозиций с продукцией местных пищевиков. Но прибывший Глава республики Олег Николаев не преминул первым делом ознакомиться с выставкой, где были представлены деликатесы мясокомбинатов, молочных заводов, мукомольная продукция и другие изделия.

К тому времени на арене публику уже «разогревали» мастера чувашской эстрады. Раньше на праздник «выписывали» столичных звезд, сцена дворца видела и Кадышеву, и Бабкину. Нынче обошлись без них, наши артисты давали фору столичным. Всем известен слоган, призывающий покупать местную пищевую продукцию, этот призыв, похоже, все больше распространяется и на пищу духовную…

В представлении были отражены юбилейные особенности нынешнего года — 100-летие Чувашской автономии и 75-летие Победы. А также предстоящий в 2021 году юбилей строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Об этих датах напомнил и Глава республики, приветствуя виновников торжества. Олег Николаев поблагодарил их за труд и заверил, что со стороны правительства и дальше будет оказываться всяческая поддержка АПК. «Запущенные в нынешнем году программы будут продолжены в ближайшие 3-5 лет, — сказал он. — Наша главная задача сделать так, чтобы работать в отрасли сельского хозяйства было комфортно, интересно и выгодно. Поэтому мы и дальше будем реализовывать все те инфраструктурные проекты, которые направлены на повышение качества жизни на сельской территории. Будем строить дороги, школы, больницы, детские сады. В следующем году на эти цели будут направлены дополнительные средства».

7,5 млрд рублей — такой объем инвестиций в АПК региона ожидается в 2020 году, привел цифру вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов в своем приветствии. Он напомнил, в каких сложных условиях нынче пришлось работать сельчанам. К обычным погодным неприятностям прибавились противовирусные ограничения, которые влияли и на экономику АПК. Тем не менее год завершается с хорошими показателями, а по целому ряду они просто рекордные. Валовой сбор зерна впервые за последние 28 лет вышел на рубеж 960 тыс. тонн, а урожайность зерновых впервые в истории сельского хозяйства республики перевалила за 33 центнера с гектара. Производство нарастили и овощеводы, собрав 150 тыс. тонн овощей, — это лучший результат за последние 19 лет. Хмелеводы собрали 185 тонн хмеля, получив 18,6 центнера с гектара, — второй результат по урожайности в истории АПК после 2007 года. Животноводы по годовому надою в расчете на одну корову выходят на 6500 килограммов. В этом году была предоставлена весомая денежная компенсация личным подворьям в период «большого молока», чтобы возместить спад закупочных цен.

Продолжалась модернизация отрасли — в 2020 году на закупку техники направлено средств суммарно примерно столько же, сколько за последние три года. Возрастающими темпами развивается экспорт продукции АПК Чувашии.

Глава республики вручил дипломы победителям экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами, сельскохозяйственными организациями и фермерскими хозяйствами республики. Среди районов победителями в разных номинациях стали Вурнарский, Батыревский и Красноармейский районы. Они также удостоены денежных премий. Награды самых разных уровней получили и лучшие представители отрасли.

Аграриев приветствовали глава Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутаты Госдумы Николай Малов, Леонид Черкесов.

Фото cap.ru

На выставке демонстрировались в числе других и достижения пчеловодов республики. На сегодня в Чувашии насчитывается 54,5 тыс. пчелосемей.