Аграрии республики отметили свой профессиональный праздник

Ярким театрализованным представлением открылось празднование Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Здесь собрались представители отрасли со всей республики.

Приветствуя тружеников полей и ферм, предприятий пищевой отрасли, Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что нынешний праздник проходит под эгидой двух юбилейных дат – 100-летия Чувашской автономии и 75-летия Победы. А 2021 год станет годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

В 2020 году аграрии республики добились достаточно хороших результатов, сказал Глава. Но все они являются дополнительным стимулом для дальнейшей планомерной работы по достижению поставленных целей. Олег Николаев заверил, что все запущенные в этом году новые формы поддержки АПК и дальше будут сохраняться и совершенствоваться.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов в своем докладе привел показатели завершающегося сельскохозяйственного года. Ряд из них поистине рекордные. Впервые в истории сельского хозяйства республики урожайность зерновых культур достигла 33 центнеров с гектара. А валовой сбор зерна впервые за последние 28 лет превысил 960 тыс. тонн. Это стало возможным благодаря совершенствованию растениеводства, а также беспрецедентным темпам технического обновления АПК. В 2020 году на эти цели направлено больше, чем суммарно за три последние года.

Состоялось вручение наград наиболее отличившимся аграриям и сельхозпредприятиям. Премиями отмечены и муниципалитеты, добившиеся лучших результатов в АПК.