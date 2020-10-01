Бегство сторожей и роды на катере. История республики на страницах «СЧ»

65 лет назад

23 октября 1955 года

Активно растет и развивается город Чебоксары, широко развернулось жилищное строительство. На юго-восточной окраине Чебоксар вырос городок текстильщиков. Работники хлопчатобумажного комбината получили 4965 квадратных метров жилой площади.

«Скоро будет заселен дом электроаппаратного завода по улице Карла Маркса. В 36 удобных квартирах справят новоселье и одновременно праздник 7 ноября рабочие и служащие завода, семьи погибших военнослужащих, офицеры в отставке.

Район быстро растет. Для его жителей уже требуется свое почтовое отделение, свои предприятия бытового обслуживания. Ввод нового здания отчасти разрешит эту задачу. На первом этаже разместится отделение связи. В том же доме будет открыто кафе на 100 мест и мастерская индивидуального пошива одежды».

На снимке: новый жилой дом на улице Карла Маркса. Фото А. Припалова.

90 лет назад

24 октября 1930 года

Почти во всей Чувашии закончили уборку урожая, но есть отдельные колхозы, где наблюдается полная бесхозяйственность, например, в колхозе «Красное знамя» в д. Ямбарусово Чебоксарского района.

«По колхозному гумну разгуливают, роясь в соломе и мякине, свиньи. Стадо скота пасется у скирдов колхоза, хлеб травится ежедневно.

Во время уборки картофеля некоторые члены забирали картофель ведрами и уносили к себе по вечерам. В ночь на 23/IХ пьяный член колхоза Кириллов Иван, явившись к сторожам, охранявшим неубранный картофель, обратил их в бегство.

Рабочий О. Александров».

55 лет назад

22 октября 1965 года

Первокурсники биологического факультета пединститута приготовили необычный ужин — биологический.

«Если утка жареная была не в диковинку, то жареные корневища сусека, лопуха не каждый рискнул брать в рот. И вкус жареного моллюска не всем понравился. Зато все с удовольствием пили кисель можжевельниковый, кофе из цикория, чай с морковным вареньем и многое другое. Все блюда были приготовлены из лесных культур. Много поработали студенты под руководством преподавателя кафедры ботаники Тамары Константиновны Андреевой.

Н. Томасова».

Немало рейсов совершил Вячеслав Степанович Долматов за двадцать пять лет работы на речном транспорте, но такое случилось впервые.

«Пассажирский катер «МО-116» шел очередным рейсом вниз по Волге. Вдали показались огни рабочего поселка Козловки. Неожиданно в каюту капитана ворвались пассажиры. Они были взволнованы: «Женщина рожает, нужна помощь!» Капитан приказал рулевому мотористу Юрию Сурину сбавить ход, а сам срочно побежал к женщине. Тут же, к счастью, оказались и помощницы капитана. Они и приняли от измученной женщины ребенка. В. Долматов распорядился поместить роженицу с девочкой в свою каюту. Вскоре в вахтенном журнале появилась лаконичная запись: «19 октября в 20 часов 10 минут в районе Мари-Луговая у гражданки д. Криуши Плисовой Валентины Егоровны родилась дочь. Мать и девочка чувствуют себя хорошо. Капитан В. Долматов.

В. Петров».

40 лет назад

21 октября 1980 года

В Калининградском порту прописан супертраулер «Новочебоксарск», построенный корабелами Германской Демократической Республики. Экипаж и научная экспедиция ведут поисковые работы в водах северной Атлантики.

«И вот с борта супертраулера поступило радиосообщение в Новочебоксарск. Специалисты в трудных условиях ненастной погоды постоянно исследуют океанские просторы, «колдуют» над картами и планшетами. Результатов этих поисков с нетерпением ждут промысловые суда. Только упорным и пытливым дает Атлантика свои богатства. Но вот, наконец, запрыгали стрелки, вспыхнули лампочки на многочисленных приборах. И полетели позывные: «Есть рыба!»

Нелегкую вахту несет экипаж. Но никто не унывает, настроение у команды хорошее. «В канун нового года вернемся к родным берегам с трудовыми победами», — этими словами заканчивает экипаж свое послание в Новочебоксарск.

Л. Кузьмин».

20 лет назад

19 октября 2000 года

В самом молодом городе республики появился первый долгожитель. Власти города поздравили со столетним юбилеем Пелагею Зиновьевну Панфилову.

«Тридцать один год живет она в этом городе. Переехала сюда после смерти мужа к дочерям из Курганской области. Тринадцати младенцам дала она в свое время жизнь. Выжили и выросли в лихолетье только трое: сын и две дочери. Сына сейчас тоже уже нет. Младшая, Тамара, много лет проработала в начальной школе, а старшая, Галина, с которой и по сей день живет мать, — профессор. Она была в числе тех, кто стоял у истоков медфакультета ЧГУ, много лет заведовала кафедрой патологоанатомии. Пелагея Зиновьевна, хоть и сильно упало зрение, держится молодцом».