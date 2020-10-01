Поздравления с Днем работника сельского хозяйства

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса

Чувашской Республики, дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Верность избранному делу и любовь к родной земле лежат в основе ваших достижений, которыми гордится наша республика. Ваш труд всегда был ответственным и нелегким, и именно поэтому пользуется особым уважением. Своими руками вы создаете национальное богатство, обеспечиваете продовольственную безопасность республики и всей страны, от вас во многом зависит сохранение здоровья нации.

Спасибо вам за нелегкий ваш труд, за житейскую мудрость, за сохранение традиции села и возрождение трудовых династий.

Уверены, что вместе мы сможем обеспечить изменение ситуации на селе, рост объемов производства, расширение и обновление ассортимента конкурентоспособной продукции, столь необходимой для развития экономики нашей республики.

От всей души желаем вам трудовых успехов, уверенности в завтрашнем дне, стабильности, здоровья, счастья и благополучия каждой семье!

С уважением депутаты Государственной Думы Анатолий Аксаков и Игорь Моляков.

Уважаемые труженики сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности Чувашской Республики!

От всей души примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Наш благодатный Чувашский край славится щедрыми полями, широкими сельскохозяйственными угодьями, просторными пастбищами, на которых от зари до зари неустанно трудятся все те, кто служит благородному делу — обеспечивает продовольствием многомиллионное население нашей страны!

Благодаря вашему упорному труду и безоговорочной любви к работе на селе, которые поистине достойны признания и уважения, у каждого из нас есть возможность каждый день видеть на своем столе свежие, полезные продукты.

Искренне желаю вам и вашим предприятиям дальнейших профессиональных успехов, рекордных урожаев, выполнения планов, стабильности и процветания. Пусть результаты вашего неутомимого труда и дальше прославляют нашу родную Чувашию, а работа радует и вдохновляет.

Здоровья, достатка, мира, добра вам и вашим семьям!

Валерий Иванов, депутат Госсовета Чувашии, генеральный директор АО «АККОНД».