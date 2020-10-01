ОАО «Ядринмолоко» поздравляет аграриев республики с профессиональным праздником

Благородный, созидательный труд

Агрономы, трактористы, ветеринары, переработчики сельхозпродукции… В октябре, когда все уборочные работы завершены и наступает время подсчета урожая, поздравления принимают те, кто в буквальном смысле нас кормит, — работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Особым днем в календаре профессиональный праздник является для ОАО «Ядринмолоко» — одного из лидеров сельскохозяйственной отрасли республики и крупнейшего производителя молочной продукции в Поволжье. В преддверии праздника здесь по традиции благодарят работников, поздравляют коллег-аграриев и подводят некоторые итоги.

Более 60 тысяч тонн переработанного сырого молока — с такими показателями молокозавод из Ядрина завершает первые три квартала этого года. Объемы — внушительные: только молока различной степени жирности на предприятии выпустили 24 миллиона бутылок, сметаны — более 4,5 миллиона пачек.

За каждой цифрой стоит ежедневный ответственный труд ядринских молочников, вкладывающих в обеспечение покупателей здоровой и полезной молочной продукцией все свои знания и опыт. Лучших сотрудников на предприятии ежегодно представляют к государственным наградам Чувашской Республики, отмечают почетными грамотами и благодарностями. Накануне республиканского Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ОАО «Ядринмолоко» выдвинуло к награждению сразу девять своих работников. Здесь гордятся и ценят труд мойщика Альбины Антоновой и кладовщика Лидии Николаевой, трудящихся на молокозаводе пять лет, операторов технологических установок Натальи Алексеевой, чей стаж работы составляет 27 лет, и Никиты Семерова, работающего на предприятии 6 лет, главного инженера Сергея Чернова, посвятившего производству 19 лет, руководителя отдела продаж Алексея Полякова, работающего в этой должности более семи лет, опытнейшего производственника Тамары Тарасовой и многих других. Тамара Даниловна, кстати, трудится на молокозаводе вот уже 34 года, со дня его основания.

В ОАО «Ядринмолоко» считают, что только благодаря профессионализму своих работников, их самоотдаче и искренней любви к делу компания смогла добиться высоких производственных показателей, стать лидером в молочной сфере и завоевать, пожалуй, главное — доверие потребителей.

Об особом отношении к кадрам в ОАО «Ядринмолоко» говорит и тот факт, что о подготовке будущих работников здесь задумываются заранее: предприятие имеет возможность направлять молодежь на учебу по целевому приему. Постигать востребованную сельскохозяйственную профессию студенты могут не только в техникумах, но и в высших учебных заведениях Чувашии. На протяжении всего периода обучения ребятам будет выплачиваться стипендия от ОАО «Ядринмолоко». А сразу после получения диплома выпускники гарантированно получат рабочее место на самом передовом молокозаводе Поволжья, о поиске работы задумываться даже не придется.

Продукция ОАО «Ядринмолоко» в долгих представлениях не нуждается. Наверное, в Чувашии нет ни одного человека, кто не попробовал свежего настоящего молока, произведенного строго по ГОСТу, вкуснейшего рассыпчатого творога, натурального масла. В этом году, кстати, в ассортименте производителя появилась новинка — сливочное масло «Наша корова» жирностью 72,5%. Это любимое всеми масло, которое так хвалят за вкус, только в новом виде. Заметить его на прилавках просто — оно в яркой красной упаковке. Большой удобный объем, масло выпускается по 250 грамм, наверняка, придется по душе хозяйкам. Хватит такой выгодной упаковки надолго и на всю семью. А чтобы произвести одну упаковку полезного продукта, производитель использует 6 литров натурального коровьего молока!

Выход на новые производственные мощности — такие планы строит ОАО «Ядринмолоко» на ближайшее время. С приобретением новой линии фасовки Krones на молокозаводе в перспективе рассчитывают в два раза увеличить объемы бутилированного молока, кисломолочной продукции и топленого молока. Спрос на продукцию огромный — покупатели не только в Чувашии, но и в соседних регионах ценят молочные продукты из Ядрина за натуральность, качество и высокую культуру производства.

ОАО «Ядринмолоко» поздравляет всех занятых в аграрном комплексе республики с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Чувашии!

Это праздник тех, кто изо дня в день без отпусков и выходных трудится на земле, тех, кто обеспечивает достаток и благополучие людей. Желаем всем аграриям Чувашии процветания, стабильности и здоровья.

Фото: С начала года ОАО «Ядринмолоко» выпустило 24 миллиона бутылок молока.