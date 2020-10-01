Государство обучит новым цифровым навыкам бесплатно

Сертификат на востребованность

На днях стартовал прием заявок на предоставление персональных цифровых сертификатов. Имея такой сертификат, можно пройти бесплатное обучение на курсах по программированию, 3D моделированию, цифровому маркетингу и дизайну, кибербезопасности и другим специальностям цифровой экономики. В этом году такой возможностью смогут воспользоваться жители 48 регионов страны, в том числе Чувашии.

Как разъяснили на брифинге в Мининформполитики региона, программа «Персональные цифровые сертификаты» реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ», одна из целей которого как раз и состоит в том, чтобы растить кадры, востребованные в сфере информационных технологий. Не секрет, что сегодня нужно постоянно повышать свои цифровые навыки, чтобы оставаться востребованным специалистом. По сути, это базовые умения, которые полезны всем без исключения, независимо от профессии. Поэтому государство и запустило масштабную образовательную программу для населения, в результате которой к 2024 году не менее 40% жителей России должны получить новые цифровые компетенции.

«Участие в проекте цифровых сертификатов позволит жителям Чувашии получить новые знания в IT-сфере и благодаря этому стать востребованными специалистами. Обучение полностью бесплатное, оплачивается за счет средств федерального бюджета», — рассказала заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Екатерина Грабко. Кстати, по словам Екатерины Юрьевны, Чувашская Республика в числе первых заявилась на участие в проекте, оперативно подготовив необходимый пакет документов. Каких-либо квот на субъекты нет, сертификат получат граждане, которые успеют вовремя подать заявку, уточнила она. И призвала жителей республики не упускать такую хорошую возможность, отметив, что обладатели персональных цифровых сертификатов смогут выбрать для обучения одно из 22 самых востребованных направлений цифровой экономики.

ЦИФРЫ: 33 тысячи персональных цифровых сертификатов планируется выдать в 2020 году по всей стране. Всего к концу 2024 году их будет выдано не менее миллиона.

844 заявки, по данным Мининформполитики Чувашии, подали жители республики на 19 октября 2020 года.

— Требуется ли профильное образование для прохождения курса по программированию или квантовым технологиям? – поинтересовались журналисты.

— Не требуется, ваше образование может быть непрофильным. Персональный цифровой сертификат дает возможность получения дополнительного профессионального образования. Курсы рассчитаны для пользователей с разным уровнем подготовки: от начального до продвинутого, главное участник должен иметь диплом об окончании вуза или ссуза, — ответила замминистра.

В зависимости от выбранного направления подготовки слушатели курсов будут зачислены в разные образовательные организации. Это могут быть как московские, так и местные вузы, ссузы и центры профессиональной подготовки. Обучение по цифровым сертификатам будет проходить полностью в дистанционном формате, причем рекомендовано предусмотреть график проведения занятий таким образом, чтобы работающему человеку было удобно. Начнутся занятия ориентировочно 1 ноября 2020 года. А после завершения учебы слушателям будет выдан официальный документ о повышении квалификации.

— А если участник по каким-то причинам систематически будет пропускать занятия и не выходить на связь? — спросили корреспонденты.

— В таком случае цифровой сертификат аннулируют и передадут следующему участнику в порядке очереди, — предупредила Екатерина Грабко.