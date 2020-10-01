В календаре появился День чувашской вышивки

Минувшим летом на расширенном заседании коллегии Минкульта Чувашии прозвучало предложение учредить в республике День чувашской вышивки. И вот 17 октября Глава региона подписал указ, которым определил таким днем 26 ноября.

Своим указом Олег Николаев поручил Кабинету министров организовать проведение Дня чувашской вышивки, а также освещение этого события в средствах массовой информации, а Торгово-промышленной палате республики предложил провести мероприятия, направленные на поддержку ремесленников и мастеров чувашской вышивки, развитие их творчества и продвижение продукции. Поддержать проведение праздника рекомендовано также органам местного самоуправления и организациям независимо от форм собственности.

В Министерство культуры Чувашии уже поступают отклики на эту новость. Так, например, первым свою благодарность прислал концертмейстер балета Мариинского театра г. Санкт-Петербурга Гурий Жачев, сын народного мастера России, популяризатора чувашской вышивки Евгении Жачевой.

«Моя мама, Жачева Евгения Николаевна, — говорится в тексте письма, — более 40 лет своей жизни отдала возрождению чувашской национальной вышивки, внесла серьезный вклад в развитие чувашской культуры и искусства. До последних дней своей жизни она верно и беззаветно служила искусству, жила мечтой о Дне чувашской вышивки, сумела приготовить и издать пособие — руководство для учащихся школ с тем, чтобы по нему ребята и взрослые постигали швы чувашской вышивки и учились вышивать.

Я глубоко благодарен Главе Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву за столь серьезное отношение к предложению Евгении Николаевны, ведь в чувашской вышивке исторические корни нашего народа, а знание истории своего народа — это основа основ нравственного воспитания подрастающего поколения».

КСТАТИ 26 ноября в качестве Дня чувашской вышивки было выбрано не случайно — именно в этот день родилась Екатерина Ефремова, советская художница по вышивке, которая внесла большой вклад в развитие народного искусства и своим творчеством сумела сохранить традиции ручной вышивки на предприятиях художественных промыслов Чувашии.

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Мастерицу, автора книги-альбома «Чувашская вышивка» Евгению Жачеву хорошо знали не только в Чувашии и в России, но и за рубежом. Она давно мечтала о том, чтобы в республике начали отмечать День чувашской вышивки. И совсем немного не дожила до того, как этот праздник был учрежден…