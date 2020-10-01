Урожай зерновых в Чувашии превысил прошлогодний на 30%

Показатели валового сбора зерновых и зернобобовых культур близки к рекордному 1992 году, когда чувашские аграрии собрали более 1 млн тонн. В этом году уборочная кампания достигла 954,8 тысяч тонн зерна, что на 30% выше уровня 2019 года.

«При этом площадь зерновых в текущем году меньше уровня 1992 года на 90 тысяч га или на 23,7%», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов в понедельник на еженедельной планерке в Доме Правительства.

Лидером по намолоту зерна стал Яльчикский район, где намолочено 87 тысяч тонн. Среди лучших также — Канашский и Цивильский районы. На долю трех районов-лидеров уборочной кампании приходится четверть всего валового сбора в республике.

Однако Сергей Артамонов обратил внимание коллег на то, что многие фермерские хозяйства не показывают реальную урожайность.

«Поэтому с ними проводим работу по предоставлению достоверной отчетности в статистику. Есть такие проблемы в Аликовском, Комсомольском, Вурнарском районах», — добавил министр.

Отметим, что в этом году Правительством республики принят ряд решений по дополнению федеральных форм поддержки сельхозотрасли. По инициативе Олега Николаева увеличен размер субсидий на закупку нового оборудования и техники как для производства сельскохозяйственных работ, так и для переработки сельскохозяйственной продукции. По сравнению с прошлым годом рост составил почти в 3 раза.