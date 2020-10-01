Водитель автобуса демонтировал гремящее сиденье и продолжил возить пассажиров

Сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД возле деревни Ландыш Моргаушского района остановили для проверки микроавтобус «ГАЗель», принадлежащий одному из крупных предприятий. С документами все оказалось в порядке, а вот салон изрядно удивил инспекторов — одно из задних кресел было демонтировано, что не мешало 60-летнему водителю продолжать пассажирские перевозки. В тот момент, когда его остановили стражи дорог, он как раз направлялся в соседний населенный пункт за рабочими предприятия.

По словам мужчины, сиденье он убрал пару дней назад, потому что оно начало «шуметь», и ничего не сказал об этом механику, который должен проводить предрейсовый осмотр. Тишина в салоне водителя, похоже, волновала больше, чем комфорт пассажиров — «ничего страшного, если что, могут и потесниться».

Между тем несогласованные с ГИБДД изменения конструкции транспортного средства образуют состав административного правонарушения. В отношении «ГАЗелиста» был составлен материал по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена). Будет направлено представление и в адрес юридического лица.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Вот в таком «комфортабельном» салоне перевозились работники одного из крупных предприятий республики.