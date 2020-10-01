Экспорт чувашской сельхозпродукции вырос на 36%

Как сообщает Минсельхоз Чувашии со ссылкой на Федеральную таможенную службу, за январь — август (последние доступные данные) наш аграрно-промышленный комплекс отправил на экспорт свою продукцию на сумму 18,9 млн долларов США. Это на 36,7% больше, чем за те же месяцы прошлого года. При этом более 70% экспорта АПК — доля перерабатывающей отрасли. Это кондитерская, мясная, молочная и другая продукция.
Опубликовано: 14 октября 2020 г.
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