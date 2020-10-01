Летняя торговля квасом. Чебоксары, начало 1960-х годов

Фото Конона Белкова

Надо сказать, что летом 1954 года некто гражданин Мансуров тоже сигнализировал в газету: «В г. Чебоксарах плохо организована торговля квасом. Горожане вынуждены покупать для окрошки брагу. Из браги готовят окрошку и в столовых. Когда наладят в городе бесперебойную торговлю квасом?»

Вот времена были — бражка вместо кваса. Но скоро (вряд ли сейчас кто вспомнит, когда именно) появились в городе квасные цистерны, и в начале 1960-х годов они уже стояли у магазинов. Брагу в них никогда не продавали, продавали квас по 12 копеек литр. Старожилы не дадут соврать, припомнив, что, как только они появились, пополз по городу зловредный слушок, якобы в одной из бочек квас перестал течь и заглянувшая в бочку продавщица обнаружила там тело некоего гражданина. Но утонуть в квасе, да еще в средней полосе, — это нонсенс, хотя на «курортах» в таких же 900-литровых бочках продавалось сухое виноградное вино по смешной цене — 90 копеек за литр.

На переднем плане фотографии стоят человек двадцать разного возраста — видимо, долго квас ждали и теперь продолжают общаться. Странно, но ни у кого не видно трехлитровых алюминиевых бидонов, в которых обычно носили квас домой. Утоляют жажду на месте: 6 копеек — большая кружка, 3 копейки — маленькая. Справа, у ограды, мы видим уже знакомых нам братика с сестрой из села Кугеси, им на двоих большой кружки точно не хватит — пили впрок.

Примета времени: по обе стороны от входной двери в магазин — кумачовые лозунги на русском и чувашском языках: «Да здравствует дружба и сотрудничество народов Советского Союза и Соединенных Штатов Америки…» В сентябре 1959 года состоялся визит Никиты Хрущева в Америку, и лозунги еще не потеряли актуальности, правда, заметно выгорели на солнце. Строительство жилых домов в четыре этажа и выше началось в Чебоксарах после войны, и первые этажи таких домов обычно отводились под торговые и прочие учреждения — через арку в новом доме весь первый этаж тоже занял гастроном.

Теперь перенесемся в самый конец улицы. На остановке «Электроаппаратный завод» автомобиль «Победа», за ним видны дом № 51 по улице Карла Маркса и дом № 1 по проспекту Ленина. Дом № 51 — можно сказать, последнее торжество «архитектурных излишеств» в городе, все последующие были уже поскромнее. Первый этаж дома был отдан под отделение связи, ателье и столовую, в трех верхних находились квартиры.

В октябрьские дни 1955 года в них справили новоселье рабочие и служащие электроаппаратного завода. Вот как писала об этом наша газета: «В новом доме поселились семьи намотчицы Чапуриной, сварщика Кузнецова, слесарей Масленина, Литвинского, Белоусова и других. Намотчица А. Чапурина получила в 36-й квартире две просторные комнаты. Соседи Чапуриных — слесарь третьего сборочного цеха А. Фирсов с женой, работницей того же завода, и дочерью. Женщины довольны кухней, хорошей плитой с духовым шкафом».

То есть квартиры в большинстве своем были коммунальные. А вот за поворотом улицы ничего пока еще не было, но уже «было принято решение о строительстве нового здания Дома связи. Он будет сооружен на площади Чапаева — на стыке улиц Карла Маркса и проспекта Сталина, удачно сочетаясь с гостиницей».

Площадь Чапаева, проспект Сталина — где это было, спросите вы. А все просто: в 1957 году памятник Чапаеву планировали установить на пустыре у электромеханического техникума (сейчас филиал политехнического института), и там был установлен закладной камень — место некоторое время называлось площадью Чапаева. Ну а проспект Ленина до лета 1959 года назывался именем Сталина. Гостиница «Чувашия» откроется в ноябре 1963 года, новый Дом связи (главпочтамт) — еще через год, ну а пока ничто не закрывает вид и неясный силуэт дома вдали — это средняя школа № 22, которая открылась еще в сентябре 1951 года, правда, по адресу: улица Шевченко, дом № 4.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова