11 октября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса!
Сердечно поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Свой профессиональный праздник вы, как всегда, встречаете с новыми достижениями в вашем нелегком, но так необходимом каждому жителю страны созидательном труде.
Мы вместе с вами радуемся высоким урожаям всех сельскохозяйственных культур, росту производства продукции животноводства.
Динамично развиваются наши перерабатывающие отрасли. Они оснащаются современным производственным оборудованием, внедряют новые высокоэффективные технологии, а самое главное, увеличивают количество и повышают качество выпускаемой продовольственной продукции.
Весь наш народ высоко ценит успехи земледельцев и животноводов, всех селян, наших переработчиков, истинных мастеров своего дела и выражает им глубокую признательность.
Желаю вам, дорогие аграрии, крепкого здоровья, счастья и благополучия, много добра, дальнейшей плодотворной деятельности.
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Николай Малов
Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сельское хозяйство всегда было одной из важнейших отраслей экономики, ведь результатами нелегкой работы всех, кто трудится в полях, в животноводстве, на предприятиях пищевой промышленности, являются благополучие и здоровье всего населения страны.
Ваш высокий профессионализм, самоотдача и преданность любимому делу заслуживают глубокого уважения, благодарности и признания.
Искренне желаю вам дальнейших успехов в труде, развития и процветания вашим предприятиям. Пусть продукты, произведенные в нашей родной земле, славятся не только в Чувашии, но и далеко за ее пределами, а работа приносит радость и удовольствие. Здоровья, хорошего настроения, добра вам и вашим близким!
Депутат Госсовета Чувашии,
генеральный директор АО «АККОНД»
Валерий Иванов