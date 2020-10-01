11 октября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Свой профессиональный праздник вы, как всегда, встречаете с новыми достижениями в вашем нелегком, но так необходимом каждому жителю страны созидательном труде.

Мы вместе с вами радуемся высоким урожаям всех сельскохозяйственных культур, росту производства продукции животноводства.

Динамично развиваются наши перерабатывающие отрасли. Они оснащаются современным производственным оборудованием, внедряют новые высокоэффективные технологии, а самое главное, увеличивают количество и повышают качество выпускаемой продовольственной продукции.

Весь наш народ высоко ценит успехи земледельцев и животноводов, всех селян, наших переработчиков, истинных мастеров своего дела и выражает им глубокую признательность.

Желаю вам, дорогие аграрии, крепкого здоровья, счастья и благополучия, много добра, дальнейшей плодотворной деятельности.

Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Николай Малов

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сельское хозяйство всегда было одной из важнейших отраслей экономики, ведь результатами нелегкой работы всех, кто трудится в полях, в животноводстве, на предприятиях пищевой промышленности, являются благополучие и здоровье всего населения страны.

Ваш высокий профессионализм, самоотдача и преданность любимому делу заслуживают глубокого уважения, благодарности и признания.

Искренне желаю вам дальнейших успехов в труде, развития и процветания вашим предприятиям. Пусть продукты, произведенные в нашей родной земле, славятся не только в Чувашии, но и далеко за ее пределами, а работа приносит радость и удовольствие. Здоровья, хорошего настроения, добра вам и вашим близким!

Депутат Госсовета Чувашии,

генеральный директор АО «АККОНД»

Валерий Иванов