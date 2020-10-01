Закупочные цены на молоко первого сорта в Чувашии выросли до 22,61 рубля за литр

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По данным КУП «Агроинновации», это на 3 с лишним рубля выше, чем было в середине минувшего июля.
Рост цен на сырье имеет сезонный характер. Лето — пора большого молока, соответственно предложение выше, цены ниже. С наступлением осени надои снижаются, цены, наоборот, растут. Показатель 22,61 руб. — средний с учетом закупки у сельхозорганизаций, чье молоко более высокого, чем у населения, качества. Средняя же цена закупки от личных подворий сейчас колеблется от 16 до 18 руб. за литр.

Опубликовано: 7 октября 2020 г.


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