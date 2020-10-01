Аграрии оценили преимущества сельхозстрахования с господдержкой

В Чувашии растет активность аграриев в сельскохозяйственном страховании с государственной поддержкой. В январе — сентябре текущего года застраховано 20,8 тыс. гектаров посевных площадей яровых культур, что в 4,7 раза больше, чем за весь 2019 год, отмечают в Минсельхозе. В Чувашии растет активность аграриев в сельскохозяйственном страховании с государственной поддержкой. В январе — сентябре текущего года застраховано 20,8 тыс. гектаров посевных площадей яровых культур, что в 4,7 раза больше, чем за весь 2019 год, отмечают в Минсельхозе. Продолжается страхование озимых культур — застраховано более 3,3 тыс. гектаров. Министерство продолжает прием заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей.Успехи аграриев региона в данном направлении отметил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов во время недавнего визита в республику.
Опубликовано: 7 октября 2020 г.
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