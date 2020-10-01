Из-за падения цен на сахар фермеры заметно сократили посевы свеклы

Уборочные работы в республике приближаются к завершению. В эти дни ведется копка сахарной свеклы, под которую в этом году было отведено порядка 400 гектаров.

Столь невпечатляющая площадь объясняется заметным сокращением ее в последние годы. Еще в 2019-м «сладкие корни» возделывались, по данным Минсельхоза, почти на 1 тыс. гектаров. Но урожай принес многим производителям лишь убытки, вот и решили сузить посевы. Даже такое известное «сахарное» сельхозпредприятие, как агрофирма «Исток» Батыревского района, пошло на сокращение площадей почти вдвое. По словам руководителя агрофирмы Александра Илюткина, причиной этому тогда стал спад цен на сахар. Однако в нынешнем сезоне убытков вроде не намечается — такова вот специфика аграрного производства…

Сахарной культурой также занимаются в Шемуршинском районе, где нынче ею было засеяно 310 гектаров. В эти дни уборку свеклы ведут ООО «Колос» и ООО «Победа». Средняя урожайность культуры составляет 320 центнеров с гектара, сообщает пресс-служба Минсельхоза.