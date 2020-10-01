«Чебоксарские ястребы» одержали техническую победу над «ЦСКА-2»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В прошлом номере «СЧ» опубликовала репортаж о матчах группового этапа Кубка России по баскетболу, в которых «Ястребы», что называется, камня на камне не оставили от своих соперников и победной поступью продолжили движение к следующим высотам.
Со стадии 1/16 финала в кубке начинаются раунды на выбывание, и первым противником чебоксарской дружины должен был стать молодежный состав армейцев из Москвы. Но пандемия коронавируса внесла свою лепту в проведение матча между «Чебоксарскими Ястребами» и «ЦСКА-2». В московской команде ко дню матча у семи игроков оказались условно-положительные тесты на COVID-19, один из которых подтвержден. В связи с этим матч был отменен и техническая победа присуждена «Чебоксарским Ястребам». Таким образом, подопечные Сергея Худаева вышли в 1/8 финала Кубка России по баскетболу.

Николай Архипов

Опубликовано: 5 октября 2020 г.


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