В Алатыре социальные объекты и жилые дома остаются без тепла

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашии стартовал отопительный сезон. К началу понедельника отопление включили в 29% многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, сообщил на планерке министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Александр Героев.
С понедельника же началась массовая подача тепла в жилые дома Чебоксар — сотни горожан уже к обеду обнаружили в своих квартирах потеплевшие батареи.
Поэтапное подключение тепла будет идти в течение максимум 3-4 дней. Но есть и проблемы. Например, в Алатыре, где до сих пор нет тепла даже в детских садах.
По словам Александра Героева, в этом городе на сегодняшний момент заблокированы счета и есть проблемы и по социальным объектам, и по жилым домам. Заслушав главу администрации Алатыря Сергея Лукишина, Олег Николаев пообещал разобраться в сложившейся ситуации. А руководителю Минстроя Чувашии он поручил оперативно докладывать обо всех возникающих сложностях с подачей тепла.

Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, на еженедельной планерке также подвели предварительные итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь — сентябрь 2020 года. Среди других тем совещания — внедрение электронного ресурса «Портал закупок малого объема Чувашской Республики» и подготовка к XXIV Международному балетному фестивалю, который пройдет в Чебоксарах 17-25 октября.

Опубликовано: 5 октября 2020 г.


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